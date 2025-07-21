В зоне боевых действий погиб общавшийся с Путиным учитель из Москвы

Обладатель звания «Учитель года Москвы» Геннадий Старунов погиб в зоне боевых действий при выполнении воинского долга. Два месяца назад он встречался с Путиным в Екатерининском зале Кремля

Геннадий Старунов (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Учитель ОБЖ столичной школы имени маршала Чуйкова, победитель конкурса «Учитель года Москвы-2022» и лауреат конкурса «Учитель года России-2022» Геннадий Старунов погиб в зоне военной операции при выполнении воинского долга, сообщил директор школы № 1164, муниципальный депутат Михаил Клочихин.

«При выполнении воинского долга в зоне проведения СВО погиб наш коллега Геннадий Старунов. Спасибо за личный пример. Глубочайшие соболезнования семье Геннадия и его коллегам из школы им. маршала Чуйкова», — написал Клочихин в телеграм-канале.

Геннадий Старунов отправился в зону боевых действий в октябре 2022 года. В январе 2023 года он находился в составе мобилизованных на учебном полигоне в Белоруссии, проходил боевое слаживание. Министр просвещения России Сергей Кравцов приехал туда и вручил учителю наградной знак Минпросвещения «Молодость и профессионализм».

В мае 2025 года Старунов принял участие в заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» в Екатерининском зале Кремля, которое прошло под председательством президента Владимира Путина. Тогда учитель рассказал главе государства, что ведет на фронте блог «Фронтовые заметки».

«Вы делаете очень важное дело, конечно, на линии боевого соприкосновения и не менее важное в вашем блоге и в вашей общественной деятельности в прямом смысле этого слова. Потому что на фронте вы выполняете конкретную боевую задачу, а здесь работаете на огромную аудиторию», — ответил Путин.

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