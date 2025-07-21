Мать экс-участника The Hatters рассказала детали его гибели
Бывший участник российской рок-группы The Hatters, тромбонист Вадим Рулев и его супруга Екатерина погибли, возвращаясь с соревнований. Об этом РБК рассказала мать музыканта Светлана Рулёва.
«Ребята посещали соревнования по велотриалу под Выборгом. На обратном пути на крутом повороте столкнулись с внедорожником. Погибли под колесами автомобиля», — сообщила она.
По ее словам, о времени и месте прощания будет известно позднее.
Рулев разбился на мотоцикле в Ленобласти вместе с супругой. Авария произошла вечером 19 июля на 34-м километре автодороги «Зверево — Малиновка» в Выборгском районе. По предварительным данным, 35-летний музыкант не справился с управлением мотоцикла BMW на закруглении дороги — выехал на встречную полосу, где столкнулся с внедорожником Range Rover.
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