Мать экс-участника The Hatters рассказала детали его гибели

Мать экс-музыканта The Hatters заявила, что он погиб, возвращаясь с соревнований

Вадим Рулёв (Фото: thehatters / VK)

Бывший участник российской рок-группы The Hatters, тромбонист Вадим Рулев и его супруга Екатерина погибли, возвращаясь с соревнований. Об этом РБК рассказала мать музыканта Светлана Рулёва.

«Ребята посещали соревнования по велотриалу под Выборгом. На обратном пути на крутом повороте столкнулись с внедорожником. Погибли под колесами автомобиля», — сообщила она.

По ее словам, о времени и месте прощания будет известно позднее.

Рулев разбился на мотоцикле в Ленобласти вместе с супругой. Авария произошла вечером 19 июля на 34-м километре автодороги «Зверево — Малиновка» в Выборгском районе. По предварительным данным, 35-летний музыкант не справился с управлением мотоцикла BMW на закруглении дороги — выехал на встречную полосу, где столкнулся с внедорожником Range Rover.