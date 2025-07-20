Экс-участник группы The Hatters погиб в ДТП в Ленобласти
Экс-тромбонист группы The Hatters Вадим Рулев вместе с супругой погиб в ДТП в Ленинградской области, сообщил портал 78.ru со ссылкой на источник. Об этом также пишет «Фонтанка».
По информации издания, авария произошла в субботу вечером. Рулев вместе с женой ехал на мотоцикле на 34-м километре автодороги Зверево — Малиновка. В какой-то момент музыкант потерял управление и выехал на встречную полосу, на которой, в свою очередь, двигался автомобиль Range Rover. В результате ДТП Рулев и его супруга скончались от полученных травм.
Как пишет телеграм-канал Mash, водитель Range Rover за последние полгода имеет 37 административных протоколов за нарушение правил дорожного движения. По информации «Фонтанки», это 52-летний петербуржец.
Рулев входил в состав The Hatters и покинул коллектив несколько лет назад, после он играл в симфоническом оркестре. Как пишет «Фонтанка», его жена занималась комплексной диагностикой и подбором автомобилей.
В феврале под Петербургом в автокатастрофе с участием пассажирского автобуса погиб настоятель храма святителя Василия Великого в Осиновой Роще, иерей Анатолий Першин. В 1980-е годы он основал группу «М.А.Т.» и был участником Ленинградского рок-клуба. После пережитого покушения он посвятил себя служению.
Читайте РБК в Telegram.
Какие визовые режимы действуют у стран мира для России. Инфографика
ЕС ввел санкции против Т-банка, Сургутнефтегазбанка и Шахназарова
Что рассказали первые российские туристы о курорте в КНДР
Президент Сирии объявил о немедленном введении режима прекращения огня в провинции Эс-Сувейда
Правительство ужесточило правила перевозки детей в автомобилях
В США мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ из-за цепи на шее
В Краснодарском крае медузы заполнили прибрежные воды Азовского моря. Видео
Правительства Франции и Германии представили основные приоритеты бюджетной политики
Усик завоевал титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов