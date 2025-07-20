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Экс-участник группы The Hatters погиб в ДТП в Ленобласти

Экс-участник группы The Hatters Вадим Рулев погиб в ДТП в Ленобласти
Вадим Рулёв
Вадим Рулёв (Фото: roulev.vadim / VK)

Экс-тромбонист группы The Hatters Вадим Рулев вместе с супругой погиб в ДТП в Ленинградской области, сообщил портал 78.ru со ссылкой на источник. Об этом также пишет «Фонтанка».

По информации издания, авария произошла в субботу вечером. Рулев вместе с женой ехал на мотоцикле на 34-м километре автодороги Зверево — Малиновка. В какой-то момент музыкант потерял управление и выехал на встречную полосу, на которой, в свою очередь, двигался автомобиль Range Rover. В результате ДТП Рулев и его супруга скончались от полученных травм.

Как пишет телеграм-канал Mash, водитель Range Rover за последние полгода имеет 37 административных протоколов за нарушение правил дорожного движения. По информации «Фонтанки», это 52-летний петербуржец.

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Рулев входил в состав The Hatters и покинул коллектив несколько лет назад, после он играл в симфоническом оркестре. Как пишет «Фонтанка», его жена занималась комплексной диагностикой и подбором автомобилей.

В феврале под Петербургом в автокатастрофе с участием пассажирского автобуса погиб настоятель храма святителя Василия Великого в Осиновой Роще, иерей Анатолий Першин. В 1980-е годы он основал группу «М.А.Т.» и был участником Ленинградского рок-клуба. После пережитого покушения он посвятил себя служению.

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