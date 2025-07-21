Минздрав сообщил о планах увеличить долю кормящих грудью матерей

Меньше половины матерей кормит детей грудью, этот показатель надо увеличить, заявил на круглом столе в Госдуме представитель Минздрава. Эксперты также обсудили использование пальмового масла в детском питании

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Только 43% матерей в России допускают грудное вскармливание своих детей в возрасте до одного года, но Министерство здравоохранения намерено увеличить этот показатель до 90-95%. Об этом сообщил директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья министерства Рафаэль Шавалиев в ходе круглого стола комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, посвященному вопросам детского питания.

«Мы понимаем, что половина наших детей, конечно же, не получают полноценного грудного вскармливания, а нам бы хотелось до 90-95% довести, оставить только те противопоказания, которые всем известны», — сказал Шавалиев. Он не уточнил, какие мероприятия позволять достичь такого показателя, но отметил, что «роль авторитета семьи и старшего поколения играет колоссальную роль для сохранения грудного вскармливания».

Заместитель комитета Татьяна Буцкая ранее сообщала, что депутаты также готовят законопроект, который запретит производителям детских смесей навязывать свою продукцию в роддомах. «Мы отрабатываем законопроект о том, чтобы фармкомпании перестали с ноги заходить в наши роддома», — сказала она. Депутат указала, что такие смеси менее полезны, чем грудное вскармливание, так как могут способствовать развитию ожирения, диабета, а также «есть связь с аутизмом».

В рамках круглого участники также обсудили использование пальмового масла в пищевой продукции, в том числе предназначенной для детей. Глава комитета Нина Останина отметила, что растет количество ввоза этого продукта в Россию.

Заведующий лабораторией химии пищевых продуктов Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Владимир Бессонов указал, что использование пальмового масла позволяет снизить содержание трансжиров в пищевой продукции, высокое содержание которых увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Что касается детского питания, то пальмитиновая кислота, которую содержит это масло, присутствует и в натуральном грудном молоке, а ее употребление важно для развития ребенка, указал Бессонов. По его словам, пальмитиновая кислота есть и в сливочном масле, но в нем также очень много насыщенных жиров, чего нет в женском молоке.

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Ирина Брагина отметила, что все зависит от качества используемого пальмового масла, а также от условий его доставки. «У нас есть определенные требования в том числе и к доставке, мы понимаем, что если оно из Индонезии везется в танкере в жару, то там будет вырабатываться концероген — глицидол», — указала Брагина, отметив, что качественное пальмовое масло применяется о всех странах.

Заняться вопросом ввоза и использования пальмового масла в стране комитету по контролю и по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства поручил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что продукт поступает на отечественных рынок все в больших объемах и его используют для приготовления продуктов, которые потребляют дети, в том числе мороженого и конфет.

В 2019 году по инициативе депутатов для пальмового масла отменили льготное налогообложение. Так, налог на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло увеличился с 10 до 20%.