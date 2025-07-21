В Якутии рассказали о состоянии пострадавших при падении автобуса

Фото: Прокуратура Республики Саха (Якутия) Фото: Прокуратура Республики Саха (Якутия) Фото: Прокуратура Республики Саха (Якутия)

Двое из семи пострадавших при падении автобуса с обрыва в Якутии находятся в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба МЧС. На момент аварии в машине находились 35 человек.

«Пострадало 7, из которых двое в тяжелом состоянии. Остальные 14 человек проходят дополнительное обследование», — говорится в сообщении. Как уточнило МЧС, высота обрыва составила около 30 м.

Позднее региональный Минздрав сообщил, что всего в больницу доставили 20 пострадавших. Из 10 госпитализированных, двое находятся в тяжелом состоянии, восемь — в состоянии средней степени тяжести.

«Еще 9 пострадавших осмотрены амбулаторно — у них диагностированы ушибы, ссадины. Один пациент с переломом лодыжки без смещения, в оперативном лечении не нуждается», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, еще один человек скончался из-за травм несовместимых с жизнью.

Автобус, который используется для перевозки вахтовых рабочих, съехал с дороги и упал с обрыва на технологической автодороге АО «ГОК Денисовский». В результате погибли 14 человек, включая водителя автобуса, еще семерых — госпитализировали, сообщило ранее региональное МЧС.