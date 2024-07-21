 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Звенигороде задержали мужчину, снесшего кувалдой голову Сталина с бюста

ТАСС: в Звенигороде задержали мужчину, снесшего кувалдой голову Сталина с бюста

Фото: zvenigorod888 / Telegram
Фото: zvenigorod888 / Telegram
Фото: zvenigorod888 / Telegram
Фото: zvenigorod888 / Telegram
Фото: zvenigorod888 / Telegram
Фото: zvenigorod888 / Telegram
Фото: zvenigorod888 / Telegram
Фото: zvenigorod888 / Telegram
Фото: zvenigorod888 / Telegram

Полицейские задержали мужчину, который кувалдой снес голову бюста Иосифа Сталина и повредил бюст Владимира Ленина, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Сейчас полицейские устанавливают мотив его поступка.

В управлении МВД по Подмосковью РБК сообщили, что пока у них нет информации о задержании мужчины и розыск продолжается.

Инцидент произошел накануне, 20 июля. На кадрах видно, как неизвестный в клетчатой рубашке под громкий смех наносит удар кувалдой по скульптуре Сталина в парке на Советской улице. Пострадал от действий неизвестного и памятник Ленину, расположенный в этом же парке.

Бюст Сталина появился в парке прошлым летом по инициативе группы «Помним своих героев». Памятник был установлен без разрешения местных властей и мог быть демонтирован, но чиновники в итоге пошли навстречу местным активистам, решив отказаться от демонтажа, но потребовав собрать документы для согласования установки.

В Звенигороде неизвестный кувалдой снес голову с бюста Сталина
Общество

Это не первый инцидент с бюстом советского руководителя, произошедший с момента его открытия. Так, в марте 2024 года памятник разрисовали, исправив букву «т» в фамилии Сталина на «р».

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Звенигород Иосиф Сталин памятники Московская область
Материалы по теме
Мэр Новокузнецка поручил найти место для памятника Сталину
Политика
В Днепре неизвестные разрисовали памятник летчику и дважды Герою СССР
Политика
В селе в Нижегородской области дети подожгли памятник Ленину
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июля
EUR ЦБ: 96,04 (-0,06) Инвестиции, 19 июл, 17:32 Курс доллара на 20 июля
USD ЦБ: 88,02 (+0,15) Инвестиции, 19 июл, 17:32
Российская теннисистка выиграла третий турнир WTA в сезоне Спорт, 18:51
Зеленский допустил мирные переговоры с Путиным Политика, 18:49
Вернувшегося с Украины грузина допросили по делу о попытке госпереворота Политика, 18:44
Во Франции из продажи отозвали бутылки с символикой ОИ из-за химиката Спорт, 18:32
Nestle обвинили в продаже воды с фекальными бактериями Бизнес, 18:28
Австралиец Пиастри впервые в карьере выиграл этап «Формулы-1» Спорт, 18:23
В Звенигороде задержали мужчину, снесшего кувалдой голову Сталина с бюста Общество, 18:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
США и Великобритания нанесли четыре удара по Йемену Политика, 18:07
Искусственный страх: чем нейросети пугают сотрудников РБК и Millennium, 18:06
Путин заверил Асада в поддержке правительства Сирии Политика, 17:54
NYT узнала, что Байден считает Обаму «кукловодом» кампании против себя Политика, 17:43
При стрельбе на вечеринке в Филадельфии погибли три человека Общество, 17:27
Автора книги о Путине в ФРГ наказали после обвинений в гонораре из России Общество, 17:04
Отельер рассказал о схеме мошенничества с «чиновником из АП» Бизнес, 16:59