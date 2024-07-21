В Звенигороде задержали мужчину, снесшего кувалдой голову Сталина с бюста

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Полицейские задержали мужчину, который кувалдой снес голову бюста Иосифа Сталина и повредил бюст Владимира Ленина, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Сейчас полицейские устанавливают мотив его поступка.

В управлении МВД по Подмосковью РБК сообщили, что пока у них нет информации о задержании мужчины и розыск продолжается.

Инцидент произошел накануне, 20 июля. На кадрах видно, как неизвестный в клетчатой рубашке под громкий смех наносит удар кувалдой по скульптуре Сталина в парке на Советской улице. Пострадал от действий неизвестного и памятник Ленину, расположенный в этом же парке.

Бюст Сталина появился в парке прошлым летом по инициативе группы «Помним своих героев». Памятник был установлен без разрешения местных властей и мог быть демонтирован, но чиновники в итоге пошли навстречу местным активистам, решив отказаться от демонтажа, но потребовав собрать документы для согласования установки.

Это не первый инцидент с бюстом советского руководителя, произошедший с момента его открытия. Так, в марте 2024 года памятник разрисовали, исправив букву «т» в фамилии Сталина на «р».