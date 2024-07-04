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Общество ,  
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В Кемеровской области обрушился дворец детского творчества

В Кемеровской области обрушился дворец детского творчества
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Здание Дворца творчества детей и молодежи имени А.П. Добробабиной обрушилось в городе Белове Кемеровской области, жертв нет. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Там уточнили, что инцидент произошел в четверг, 4 июля, около 16:30 по местному времени — 12:30 мск.

По данным ведомства, стены и перекрытия зданий обрушились с первого по четвертый этаж, посетителей успели эвакуировать.

Следователи возбудили уголовные дела о халатности (ч. 1 ст. 293) и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса).

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Фото:pref_cao / Telegram

Телеграм-канал «112» писал, что ученики вышли из здания за несколько минут до обрушения, десять сотрудников учреждения эвакуировались самостоятельно. Обломки здания упали во двор, а не на проезжую часть.

РБК обратился за комментарием в офис администрации Беловского городского округ Кузбасса и МВД региона.

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Теги
Кемеровская область Кузбасс обрушение дворец Дети
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