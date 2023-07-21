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Следствие потребовало арестовать Стрелкова

Следствие потребовало арестовать Игоря Стрелкова
Стрелкова задержали 21 июля, в его квартире прошли обыски. Его обвиняют по ч. 2 ст. 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием СМИ или интернета)
Игорь Гиркин (Стрелков)
Игорь Гиркин (Стрелков) (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Мещанский суд Москвы рассмотрит ходатайство об избрании Игорю Гиркину (Стрелкову) меры пресечения в виде ареста, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.

О задержании Стрелкова 21 июля сотрудниками правоохранительных органов сообщили два источника РБК, информацию подтвердил его адвокат Александр Молохов. Стрелкова забрали из дома около полудня, в его квартире провели обыски.

В карточке Мещанского суда сказано, что Стрелкова обвиняют по ч. 2 ст. 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием СМИ или интернета), по ней грозит до пяти лет лишения свободы.

По предварительным данным, задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер», сказали собеседники РБК.

Стрелков в 2014 году был одним из лидеров ополчения в Донбассе. С 15 мая по 14 августа того же года он занимал должность министра обороны ДНР. После отставки Стрелков не принимал участия в военных действиях.

С февраля 2022 года он неоднократно заявлял о готовности отправиться в зону военной операции, одновременно критиковал руководство страны и Минобороны, главу Генштаба Валерия Герасимова и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Вступать в эту структуру, чтобы отправиться на фронт, он отказывался.

В ноябре прошлого года окружной суд Гааги заочно приговорил Стрелкова к пожизненному заключению по делу о крушении малайзийского Boeing в августе 2014 года в Донбассе, в результате которого погибли почти 300 человек. Стрелков не участвовал в судебных заседаниях и категорически отрицал свою вину. Россия отрицала причастность к катастрофе.

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