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Севший в Подмосковье дрон улетел в неизвестном направлении

Дрон сел на территории оздоровительного комплекса Банка России в Подмосковье, но улетел
Накануне вечером на крышу беседки в оздоровительном комплексе Центробанка «Солнечный городок» в Подмосковье сел беспилотник, однако он улетел до прибытия полиции

Вечером 20 июля на крышу беседки на территории оздоровительного комплекса Банка России «Солнечный городок» в подмосковном поселке Вороновское сел беспилотник, однако он улетел до прибытия полиции, сообщил источник РБК в территориальном отделе МВД. Ранее об упавшем в Вороновском дроне писал Mash.

Инцидент произошел около 20:45 мск, установили полицейские. Фото и видеосъемка присутствия дрона была предоставлена в их распоряжении. Однако на момент прибытия полиции БПЛА улетел в неизвестном направлении. На место происшествия также приезжал сапер, с крыши беседки взяли образцы для исследования на наличие следов взрывчатки.

О том, что квадрокоптер сел на территории оздоровительного комплекса Центробанка, накануне писали телеграм-каналы Mash и SHOT. По их данным, из-за севшего дрона эвакуировали две группы детей по 40 человек. Как писал SHOT, БПЛА мог быть управляемым: он пролежал 20 минут без движения, а затем улетел и упал за пределами комплекса в лесном массиве. По информации Mash, беспилотников было два: один сел на территории детского центра, а другой — на территории Центра реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий.

«У нас никакой информации [по поводу падения БПЛА] нет. Тихо все», — сообщили РБК в ОО «Солнечный городок».

В МЧС заявили РБК, что у ведомства нет информации по этому поводу. РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

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беспилотники Подмосковье Банк России МВД
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