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В Иркутской области медведь напал на двух лесников

Фото: Сергей Фомин / Global Look Press
Фото: Сергей Фомин / Global Look Press

В Усть-Удинском районе Иркутской области медведь напал в тайге на двух лесников, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. Инцидент произошел в 20 км от поселка Подволочного неподалеку от реки Илим.

«В результате нападения медведь травмировал ногу одного из мужчин. Об этом в полицию сообщил напарник пострадавшего», — сказано в сообщении ведомства.

Напарник раненого 42-летнего лесника связался по спутниковой связи с полицией и помог ему пройти пешком более двух км до автомобиля. После этого к лесникам прибыл местный фельдшер, сообщили в МВД.

Лесники и фельдшер остаются в труднодоступном участке тайги в 200 км от районного центра, спасательные службы занимаются их эвакуацией.

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Лесники являются сотрудниками государственного предприятия, выполняющего геодезические работы, связь с ними сейчас нестабильная, сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

В конце июля медведь напал на группу туристов в национальном парке «Ергаки» в Красноярском крае, погиб один человек. Это стало уже вторым случаем нападения хищника на людей с начала сезона в этом районе, в июне в том же районе медведь напал на группу туристов, в которой было 13 человек, погиб 16-летний подросток, еще один человек пострадал.

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