В Иркутской области медведь напал на двух лесников

Фото: Сергей Фомин / Global Look Press

В Усть-Удинском районе Иркутской области медведь напал в тайге на двух лесников, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. Инцидент произошел в 20 км от поселка Подволочного неподалеку от реки Илим.

«В результате нападения медведь травмировал ногу одного из мужчин. Об этом в полицию сообщил напарник пострадавшего», — сказано в сообщении ведомства.

Напарник раненого 42-летнего лесника связался по спутниковой связи с полицией и помог ему пройти пешком более двух км до автомобиля. После этого к лесникам прибыл местный фельдшер, сообщили в МВД.

Лесники и фельдшер остаются в труднодоступном участке тайги в 200 км от районного центра, спасательные службы занимаются их эвакуацией.