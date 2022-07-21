Актера Сергея Проханова экстренно госпитализировали в Москве

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 июля
EUR ЦБ: 55,83 (-0,62) Инвестиции, 20 июл, 16:35
Курс доллара на 21 июля
USD ЦБ: 54,85 (-0,59) Инвестиции, 20 июл, 16:35
Не смотря по сторонам: самый высокий риск использования смартфона Партнерский проект, 14:19
Кремль понадеялся на «более взвешенную риторику» нового премьера Британии Политика, 14:18
Цена нефти Brent упала более чем на 5% Инвестиции, 14:16
Перезагрузка для трудоголика: четыре правила здорового отпуска Pro, 14:12
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:58
В Минздраве ответили на жалобу производителей медтехники о риске дефицита Общество, 13:57
Сокуров рассказал об обещании властей Петербурга о градозащитной комиссии Общество, 13:57
Дефицит и завышенные цены: что происходит на загородном рынке Подмосковья Недвижимость, 13:56
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Как борются с рассеянностью пешеходов за границей Партнерский проект, 13:56
Актера Сергея Проханова экстренно госпитализировали в Москве Общество, 13:54
Шойгу вручил медали «Золотая звезда» героям операции на Украине Политика, 13:53
Дилер назвал дату начала продаж «упрощенной» Lada Niva Legend Авто, 13:51
Как компании теряют деньги на неумении хранить внутренние документы Pro, 13:44
Футболист «Интернасьонала» подтвердил переход в ЦСКА Спорт, 13:40
Общество ,  
0 

Актера Сергея Проханова экстренно госпитализировали в Москве

сергей проханов
сергей проханов (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Народного артиста России Сергея Проханова экстренно госпитализировали в Москве с кровотечением, открывшимся от язвы желудка, сообщили РБК в пресс-службе Театра Луны, где тот служил художественным руководителем.

О том, что артиста доставили в больницу с желудочным кровотечением, писал Telegram-канал «112».

«Да, подтвердилась информация. Состояние стабильное. Язва желудка, открылось кровотечение. Но состояние стабильное», — сообщили в пресс-службе.

Сергею Проханову 69 лет, родился в Москве 29 декабря 1952 года. В 1974-м окончил Театральное училище им. Б.В.Щукина. В кино начал сниматься в 1970 году. Сыграл роли более чем в 50 фильмах, в том числе в картинах «Усатый нянь». «Завтрак на траве», «Корпус генерала Шубникова», «Коррупция», «Трижды о любви», «Магистраль», «Ты помнишь», «Деревенская история», «Оставить след», «Молодая жена», «Гений», «Привал странников» и других.

Проханов сотрудничал и с Академическим театром им. Моссовета, где сыграл роли в спектаклях «Миллион за улыбку», «Последняя жертва», «Глазами клоуна», «Сашка», «Инфанты» и «Иисус Христос — суперзвезда». Труппу он покинул в 1994 году.

Сергей Проханов и Светлана Светличная попали в больницу в Москве
Общество
Фото:ИТАР-ТАСС

В 1992 году создал театр-студию «Луна», где был режиссером-постановщиком. В 1994-м ее преобразовали в Московский государственный театр Луны, где Проханов стал художественным руководителем. На сцене театра он поставил такие спектакли, как «Мечты маленького Робинзона», «Ночь нежна», «Фауст», «Прокурорская притча», «Шантеклер», «Дали и испанская королева из Казани» и другие.

Читайте на РБК Pro
Pro
Каждый пятый сотрудник — скрытый агрессор. Что может его выдать
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock «Выстроится очередь до Петербурга». Эксперты — о предельной цене на нефть
Прогнозы
Pro
Говард Маркс 12 мифов об инвестициях от автора любимой рассылки Уоррена Баффетта
Статьи
Pro
Фото: Oli Scarff/Getty Images В Москве может освободиться 1,5 млн кв. м офисов: что с ними делать
Прогнозы
Pro
Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images До 600 тыс. руб.: как нанимают и сколько платят айтишникам в 2022 году
Инструкции
Pro
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффетт
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Домашняя кардиотренировка: пять базовых упражнений
Инструкции
Pro
Фото: Stephen Brashear / Getty Images «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах
Статьи

До начала июля Проханов был художественным руководителем театра, затем его сменил актер и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов. В день назначения парламентарий сообщил РБК, что занять пост худрука его попросил сам Проханов, который после отставки стал президентом театра.

В 1986 году Проханову присвоили звание заслуженного артиста РСФСР, в 2005-м — народного артиста России.

Теги
актер Проханов госпитализация
Материалы по теме
Актера Ивана Краско госпитализировали в Санкт-Петербурге
Общество
Актера Николаева госпитализировали в психиатрическую клинику
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter