Актера Сергея Проханова экстренно госпитализировали в Москве
Народного артиста России Сергея Проханова экстренно госпитализировали в Москве с кровотечением, открывшимся от язвы желудка, сообщили РБК в пресс-службе Театра Луны, где тот служил художественным руководителем.
О том, что артиста доставили в больницу с желудочным кровотечением, писал Telegram-канал «112».
«Да, подтвердилась информация. Состояние стабильное. Язва желудка, открылось кровотечение. Но состояние стабильное», — сообщили в пресс-службе.
Сергею Проханову 69 лет, родился в Москве 29 декабря 1952 года. В 1974-м окончил Театральное училище им. Б.В.Щукина. В кино начал сниматься в 1970 году. Сыграл роли более чем в 50 фильмах, в том числе в картинах «Усатый нянь». «Завтрак на траве», «Корпус генерала Шубникова», «Коррупция», «Трижды о любви», «Магистраль», «Ты помнишь», «Деревенская история», «Оставить след», «Молодая жена», «Гений», «Привал странников» и других.
Проханов сотрудничал и с Академическим театром им. Моссовета, где сыграл роли в спектаклях «Миллион за улыбку», «Последняя жертва», «Глазами клоуна», «Сашка», «Инфанты» и «Иисус Христос — суперзвезда». Труппу он покинул в 1994 году.
В 1992 году создал театр-студию «Луна», где был режиссером-постановщиком. В 1994-м ее преобразовали в Московский государственный театр Луны, где Проханов стал художественным руководителем. На сцене театра он поставил такие спектакли, как «Мечты маленького Робинзона», «Ночь нежна», «Фауст», «Прокурорская притча», «Шантеклер», «Дали и испанская королева из Казани» и другие.
До начала июля Проханов был художественным руководителем театра, затем его сменил актер и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов. В день назначения парламентарий сообщил РБК, что занять пост худрука его попросил сам Проханов, который после отставки стал президентом театра.
В 1986 году Проханову присвоили звание заслуженного артиста РСФСР, в 2005-м — народного артиста России.