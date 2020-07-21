«Газпром» проверит жалобы рабочих «Пятигорскгоргаза»

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Структуры «Газпрома» начали внутрикорпоративное расследование после публикации в соцсетях жалоб сотрудников «Пятигорскгоргаза» на многочисленные нарушения трудового законодательства и угрозы со стороны руководства организации.

«Озвученные в видеообращении факты будут проверены. В случае подтверждения нарушений со стороны должностных лиц, они будут привлечены к ответственности», — говорится в ответе АО «Газпром газораспределение Ставрополь», поступившем в РБК.

Проверку жалоб сотрудников «Пятигорскгоргаза» начала также прокуратура Ставропольского края.

«В ходе проверки прокурором города Пятигорска Виктором Келлером 20.07.2020 проведена рабочая встреча с трудовым коллективом АО «Пятигоскгоргаз» во вопросу нарушения трудовых прав работников. По результатам встречи инициировано проведение проверки с привлечением специалистов государственной инспекции труда, ход и результаты которой взяты прокурором города на личный контроль», — говорилось в сообщении на странице прокуратуры региона в Instagram.

Меры реагирования будут приняты по результатам проверки, отметили в прокуратуре.