СК задержал 11 участников погромов на амурском заводе «Газпрома»

Фото: Следственный комитет РФ

Следствие задержало 11 наиболее активных участников погромов на объектах Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ), сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) по Амурской области.

«В настоящее время в отношении двух из них по ходатайству следователя судом уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточняется в сообщении. Все рабочие задержаны по подозрению в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК).



Кроме того, СК не обнаружил фактов несвоевременной выплаты заработной платы сотрудникам завода. По мнению следствия, причиной беспорядков стал конфликт между работниками подрядной организации и ее руководством, возникший на почве разногласий из-за источника возмещения расходов по оплате трудовых патентов.

13 июля около 300 строителей АГПЗ устроили погром в вахтовом городке подрядной организации Renaissance Heavy Industries. В соцсетях была опубликована видеозапись, на которой видно, как рабочие в оранжевой спецодежде громят офисные помещения. Как сообщал сайт Vesti.ru, сотрудники требовали повышения зарплаты и выплат за три месяца карантина.

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Амурский газоперерабатывающий завод строится с 2015 года. На ГПЗ из неочищенного газа, который поступает по трубопроводу «Сила Сибири», будут выделяться компоненты для нефтехимии, технологические примеси и т.п. Полученное сырье «Газпром» будет продавать Амурскому газохимическому комплексу, а очищенный газ — поставлять в Китай.