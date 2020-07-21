Чиновник ФАС пожаловался в ЕСПЧ из-за сломанной полицейскими ноги

Замглавы отдела ФАС Максим Тимофеев пожаловался в Страсбургский суд на пытки: после задержания по делу об избиении матери полицейские повредили Тимофееву колено, утверждают его адвокаты

Здание Европейского суда по правам человека в Страсбурге (Фото: Vincent Kessler / Reuters)

Заместитель руководителя отдела ФАС по газовой промышленности Максим Тимофеев обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека из-за перелома ноги, который он получил в полиции в ноябре прошлого года. Копия его жалобы есть в распоряжении РБК, ее подлинность подтвердила представляющая интересы Тимофеева адвокат Каринна Москаленко.

Тимофеев, будучи задержан полицией, в нарушение статьи 3 Европейской конвенции «подвергся бесчеловечному обращению со стороны сотрудников полиции, причинивших ему перелом ноги», утверждают авторы жалобы.

Чиновник обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений своей матери (ст. 111 УК). Дело против него возбудили, после того как в конце ноября прошлого года 80-летняя Светлана Тимофеева, поступившая в столичный НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с черепно-мозговой травмой и височным кровотечением, сказала медикам, что ее избил сын, и те обратились в правоохранительные органы. Вину Тимофеев не признает: по словам его адвоката Максима Пашкова, частично обездвиженная мать обвиняемого ударилась о мебель, пытаясь встать с кровати; ту же версию позднее излагала и сама Светлана Тимофеева.

Тверской суд Москвы арестовал Тимофеева в конце ноября прошлого года, после шести месяцев под стражей меру пресечения ему заменили на запрет определенных действий (он не может выходить из дома в ночное время и общаться со свидетелями и потерпевшими по делу). В соответствующем постановлении (есть у РБК) отмечается, что потерпевшая просила освободить сына, поскольку насильственных действий он не совершал, травм не наносил.