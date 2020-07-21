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Чиновник ФАС пожаловался в ЕСПЧ из-за сломанной полицейскими ноги

Замглавы отдела ФАС Максим Тимофеев пожаловался в Страсбургский суд на пытки: после задержания по делу об избиении матери полицейские повредили Тимофееву колено, утверждают его адвокаты
Здание Европейского суда по правам человека в Страсбурге
Здание Европейского суда по правам человека в Страсбурге (Фото: Vincent Kessler / Reuters)

Заместитель руководителя отдела ФАС по газовой промышленности Максим Тимофеев обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека из-за перелома ноги, который он получил в полиции в ноябре прошлого года. Копия его жалобы есть в распоряжении РБК, ее подлинность подтвердила представляющая интересы Тимофеева адвокат Каринна Москаленко.

Тимофеев, будучи задержан полицией, в нарушение статьи 3 Европейской конвенции «подвергся бесчеловечному обращению со стороны сотрудников полиции, причинивших ему перелом ноги», утверждают авторы жалобы.

Чиновник обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений своей матери (ст. 111 УК). Дело против него возбудили, после того как в конце ноября прошлого года 80-летняя Светлана Тимофеева, поступившая в столичный НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с черепно-мозговой травмой и височным кровотечением, сказала медикам, что ее избил сын, и те обратились в правоохранительные органы. Вину Тимофеев не признает: по словам его адвоката Максима Пашкова, частично обездвиженная мать обвиняемого ударилась о мебель, пытаясь встать с кровати; ту же версию позднее излагала и сама Светлана Тимофеева.

Тверской суд Москвы арестовал Тимофеева в конце ноября прошлого года, после шести месяцев под стражей меру пресечения ему заменили на запрет определенных действий (он не может выходить из дома в ночное время и общаться со свидетелями и потерпевшими по делу). В соответствующем постановлении (есть у РБК) отмечается, что потерпевшая просила освободить сына, поскольку насильственных действий он не совершал, травм не наносил.

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Фото: Jean-Francois Badias / Reuters

Чиновник не уволен, он остается сотрудником ФАС, «на хорошем счету, и получал моральную поддержку» от своего руководства, сообщил в беседе с РБК еще один его защитник Александр Маев.

В ночь на 25 ноября Тимофеева доставили в отдел полиции по Тверскому району, где он, будучи закован в наручники, был «зверски избит», хотя, по словам его адвокатов, не оказывал сопротивления. «Телесные повреждения в виде перелома коленного сустава правой ноги со смещением возможно было причинить только с применением физической силы и только умышленно», — констатируют авторы жалобы. «Его волокли мимо угла и, нажав, как на рычаг, на его ногу, сломали ему коленный сустав. Это могло еще хуже закончиться — сейчас он ходит, хотя сустав уже неполноценный и последствия останутся на всю жизнь», — заявила Москаленко.

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Следующим утром чиновника доставили в больницу, где сообщили, что ему требуется срочная операция, но Тимофеева после оказания первичной помощи вернули в отдел полиции. К хирургам он попал лишь спустя два дня — уже в тюремной больнице № 20 им. Ерамишанцева. Вечером 28 ноября Тимофеева доставили из больницы в Тверской суд, который его арестовал, несмотря на просьбы защиты о домашнем аресте и личное поручительство настоятеля Боголюбского храма в Подмосковье Мераба Саралидзе. Максимальный срок задержания без избрания меры пресечения, согласно российскому УК, составляет 48 часов; в случае с Тимофеевым между его фактическим задержанием и судом прошло 84 часа, в течение которых он все время находился под конвоем, следует из жалобы.

Уголовное дело о нанесении Тимофееву травмы так и не возбудили, его не опрашивали об этом событии, никакого ответа на его заявление в Следственный комитет не последовало, в предоставлении записи с камер видеонаблюдения в участке адвокатам отказали, отмечают они. До сих пор чиновник сильно хромает и испытывает боли, заявили авторы жалобы.

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Они считают, что нарушение прав Тимофеева выразилось не только в травмировании и неоказании ему медпомощи на протяжении длительного времени, но и в том, что эти факты не были расследованы; жалобу на бездействие следствия суд не рассмотрел до сих пор. По утверждению юристов, Россия нарушила в отношении чиновника статью 5 Европейской конвенции о праве на свободу и личную неприкосновенность, поскольку cудьи, продлевавшие арест Тимофееву, не приняли во внимание состояние его здоровья.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД России.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: полиция, ФАС, Страсбургский суд
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