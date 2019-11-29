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ФАС отказалась комментировать арест замглавы отдела Тимофеева
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказалась прокомментировать арест заместителя руководителя отдела по газовой промышленности ведомства Максима Тимофеева, подозреваемого в избиении своей матери.

«ФАС России воздерживается от комментариев. Однако отмечает, что вопрос о принятии решения по виновности или невиновности сотрудника находится в компетенции правоохранительных органов», — говорится в официальном сообщении ведомства, поступившем в РБК.

Накануне, 28 ноября, Тверской суд Москвы на два месяца арестовал Тимофеева по подозрению в избиении своей 80-летней матери (ч. 2 ст. 111 УК РФ, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Как передает ТАСС со ссылкой на его адвоката Максима Пашкова, Тимофеев утверждает, что мать имеет инвалидность второй группы и ударилась головой о мебель, пытаясь встать с кровати.

Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что женщину доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой и височным кровотечением. По данным издания, пожилую женщину избил сын, с которым она живет на Петровке. По версии полиции, Тимофеев использовал в качестве оружия неизвестный предмет.

Теги: ФАС, избиение, новости РБК
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