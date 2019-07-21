В Италии умер руководитель громкого расследования «Чистые руки»

Прокурор руководил начавшимся в Милане антикоррупционным и антимафиозным расследованием 1990-х годов «Чистые руки». Оно привело к арестам сотен политиков и бизнесменов

Франческо Саверио Боррелли (Фото: Dario Pignatelli / Reuters)

В Милане в возрасте 89 лет скончался бывший прокурор Франческо Саверио Боррелли, который в начале 1990-х годов возглавлял начавшееся в городе громкое антикоррупционное расследование «Чистые руки», сообщает Reuters.

Некоторое время назад он поступил в хоспис Национального института по борьбе с раком, уточняет Corriere della Sera.

Президент Италии Серджо Матарелла выразил соболезнование в связи со смертью Боррелли, указав, что он был привержен утверждению верховенства и уважению права, а также честно служил республике.

В начале 1990-х Боррелли работал в Милане, он был руководителем прокуроров, которые вели расследование «Чистые руки», позднее распространившееся и на другие города. Операция, начавшаяся на фоне роста преступлений мафии, привела к аресту сотен представителей деловых и политических кругов Италии и уничтожению карьеры многих других. К ответственности были привлечены ряд высокопоставленных политиков и членов политических объединений, в том числе Итальянской социалистической, Итальянской либеральной и Итальянской демократической социалистической партий, а также люди из руководства энергетической компании Eni и производителя автомобилей Fiat.