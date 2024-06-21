Отключение электричества на Балканах стало самым массовым за 30 лет

Света днем в пятницу не было в большей части Черногории, Албании, Боснии и Герцеговине и Хорватии. Власти связывают проблему с большой нагрузкой на сеть на фоне жары

Фото: Frank Hormann / imago-images.de / Global Look Press

Отключения электричества, произошедшие днем 21 июня в балканских странах, стали самыми массовыми за последние 30 лет, сообщил N1 директор Национального диспетчерского центра Черногории Ранко Реджич.

Проблема затронула большую часть Черногории, за исключением северных муниципалитетов, а также Хорватию, Албанию и Боснию и Герцеговину. Через несколько часов подача электроэнергии была восстановлена.

Расследованием причин регионального сбоя займется Европейская ассоциация операторов систем передачи, которая входит в состав Европейской комиссии, сообщил Реджич. Он исключил, что к отключению привел человеческий фактор.

Министр энергетики Черногории Саша Муйович назвал причиной произошедшего увеличение потребления электроэнергии на фоне жары. «Сбой произошел в результате большой нагрузки на сеть, внезапного увеличения энергопотребления из-за высокой температуры», — цитирует его Reuters. В Черногории температура воздуха достигала 37 градусов, в Албании — 38, в Хорватии — 34, а в некоторых частях Боснии и Герцеговины доходила до 40.

Министр энергетики Албании Белинда Баллуку также связала отключения с рекордной жарой. «Вся электросетевая система континентальной Европы связана вместе, и это иногда имеет свои преимущества, но также имеет и свои недостатки», — сказал Данко Блажевич, глава электросетей Хорватии (цитата по Euronews).

На фоне сбоя в столице Боснии и Герцеговине Сараево было приостановлено движение транспорта, аналогичная ситуация произошла в городах Мостар и Баня-Лука, а также в хорватском Сплите. Некоторые жители Подгорицы на время остались без воды из-за того, что насосы перестали работать, передает Reuters.