В Ростове-на-Дону загорелся склад МВД

Глава горадминистрации уточнил, что огонь охватил 700 кв. м, никто не пострадал. По открытым данным, горит база хранения ресурсов снабжения МВД. Очевидцы рассказали, что у здания обрушилась крыша

Фото: Яндекс.Карты

В Ростове-на-Дону загорелся склад снабжения МВД, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

Пожар вспыхнул около 17:00 мск по адресу: улица Вятская, дом 67 В. По данным сервиса «Яндекс Карты», там расположена Северо-Кавказская база хранения ресурсов материально-технического снабжения МВД.

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В МЧС добавили, что пожар тушат 68 человек и 25 единиц техники. Угрозы распространения огня нет.

Позднее глава городской администрации Алексей Логвиненко сообщил, что огонь охватил 700 кв. м. Никто не пострадал.

Портал 161.ru со ссылкой на местных жителей пишет, что перед пожаром был слышен громкий хлопок. Столб дыма видно из нескольких районов города. Очевидцы рассказали DonDay, что крыша здания обрушилась.

РБК обратился за комментарием в МЧС Ростовской области.

В начале июня в Новосибирске загорелся склад с горюче-смазочными материалами. Огонь охватил сначала кровлю, а после — все здание, в помещениях обрушились конструкции. Никто не пострадал.