ТАСС сообщил о самоубийстве создателя термоядерной бомбы в Москве

ТАСС: в Москве покончил с собой один из создателей термоядерной бомбы Григорий Клинишов

Физик, принимавший участие в разработке заряда для первой советской термоядерной бомбы РДС-37, Григорий Клинишов покончил с собой, сообщает ТАСС. Тело 92-летнего ученого нашла дочь в квартире в центре Москвы 17 июня, пишет Regnum

Фото: Никита Попов / РБК

В квартире в центре Москвы найдено тело одного из создателей первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37 Григория Клинишова, сообщили агентству ТАСС в экстренных службах.

«В квартире на Космодамианской набережной найден мертвым Григорий Клинишов. Смерть физика-ядерщика наступила в результате самоубийства. Он оставил предсмертную записку, которая находилась рядом с телом. В ней мужчина попрощался с родными», — сказал собеседник агентства.

О смерти ученого также написал Regnum со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, в предсмертной записке было сказано, что Клинишов очень переживал из-за смерти супруги и болезни, а также что он уже предпринимал попытку суицида. Тело ученого обнаружила проживавшая с ним дочь 17 июня.

РБК обратился за комментарием в столичные управления Следственного комитета и МВД России.

Григорий Клинишов родился в 1930 году. После окончания Московского механического института (нынешний НИЯУ МИФИ) он работал в КБ-11 инженером теоретического отделения под руководством академика Андрея Сахарова. КБ-11 было преобразовано в Всесоюзный научно-исследовательский институт экспериментальной физики. Предприятие занималось разработкой ядерного и термоядерного оружия.

Ученый имеет степень кандидата физико-математических наук, удостоен ордена Трудового красного знамени (1956) и Ленинской премии (1962).

Клинишов разрабатывал заряд для первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37, а также несколько типов термоядерных зарядов для бомб следующих поколений, пишет Regnum.

РДС-37 — двухступенчатая водородная бомба, первый образец термоядерного оружия, значительно превышающего по мощности атомное. Испытания бомбы прошли 22 ноября 1955 года на Семипалатинском полигоне. В этот день впервые в мире был взорван заряд мощностью больше 1 мегатонны.