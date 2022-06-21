В Элисте открыли памятник Виктору Цою к его 60-летию

В день 60-летия рок-музыканта Виктора Цоя на аллее Героев в Элисте открыли его бронзовый памятник, сообщила пресс-служба Элистинского городского собрания в Telegram-канале.

Скульптура создана по мотивам кадра из фильма «Игла» Рашида Нугманова, главную роль в котором исполнил Цой. Памятник городу подарил предприниматель Мингиян Яшаев, автором скульптуры стал калмыцкий скульптор Николай Галушкин, а литье из бронзы выполнил скульптор-литейщик Сергей Коробейников. Яшаев рассказал, что работа над памятником длилась десять лет.

По словам предпринимателя, бывшая гражданская жена Цоя Наталья Разлогова и группа «Кино» выразили благодарность за установку памятника, музыканты обещали приехать 15 августа, к годовщине смерти Цоя. Как сообщает горсобрание, к этому сроку планируется открытие сквера возле памятника — прилегающая территория будет внешне стилизована под гитару. Муниципалитет уже начал ее обустройство, говорится в сообщении.

Ранее организатор фестиваля памяти Виктора Цоя в Набережных Челнах Евгений Афанасьев заявил, что концерт пришлось отменить из-за запрета городских властей исполнять некоторые песни музыканта, в частности «Перемен» и «Пачка сигарет». В администрации эту информацию опровергли и отметили, что концерт перенесен на август по соглашению с организатором.