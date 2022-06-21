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Общество ,  
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Организатору убийства красноярского журналиста дали 17 лет колонии

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Минусинский городской суд вынес приговор бизнесмену Николаю Горюнову — одному из организаторов убийства главного редактора местной газеты «ТОН-М» Дмитрия Попкова, сообщается на сайте Красноярского краевого суда.

Попкова, который в своих публикациях критиковал минусинских бизнесменов и городские власти, застрелили рядом с его домом 24 мая 2017 года. Суд установил, что к убийству были причастны Горюнов и бывший депутат Минусинского районного совета Иса Хашиев.

Горюнов привлек к совершению преступления в то время несовершеннолетнего Виктора Шестакова. По данным следствия, бизнесмен выдал ему пистолет с глушителем, из которого Шестаков расстрелял журналиста.

Горюнова признали виновным по статьям об убийстве (ст. 105 УК), вовлечении несовершеннолетнего в преступление (ст. 150 УК), хищении оружия и боеприпасов (ст. 226 УК), незаконном хранении оружия (ст. 222 УК). Суд приговорил его к 17 годам в колонии строгого режима и ограничению свободы на год и десять месяцев.

В Минусинске арестовали подозреваемого в организации убийства журналиста
Общество
Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

Шестакову и Хашиеву приговор еще не объявлен. Хашиев был арестован в 2020 году. До этого следователи считали, что к организации убийства причастен только Горюнов.

Теги
Красноярск убийство журналист суд

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