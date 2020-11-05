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Общество ,  
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В Минусинске арестовали подозреваемого в организации убийства журналиста

Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Минусинский городской суд Красноярского края арестовал бизнесмена и политика Ису Хашиева, которого подозревают в организации убийства главного редактора газеты «Тон-М» Дмитрия Попкова в 2017 году. Об этом сообщила пресс-служба краевого суда.

Ису Хашиева задержали 3 ноября в аэропорту Шереметьево в Москве, откуда он собирался улететь в Ингушетию. Обвинение Хашиеву предъявили по ч. 3 ст. 33 ч. и 1 ст. 105 УК РФ, ему грозит лишение свободы сроком от 6 до 15 лет. Городской суд Минусинска заключил мужчину под стражу до 26 ноября 2020 года.

42-летнего Дмитрия Попкова убили 24 мая 2017 года, его труп нашли с огнестрельным ранением. Управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по факту убийства (ст. 105 УК РФ).

21 августа 2020 года СК сообщил о раскрытии дела, однако имя Хашиева в списке подозреваемых не было. По версии следствия, поводом для убийства послужили опубликованные «Тон-М» материалы о местном предпринимателе Николае Горюнове. По сообщению официального представителя СК Светланы Петренко, Горюнов поручил своему знакомому, Виктору Шестакову 1999 года рождения, устранить журналиста.

Дмитрий Попков был депутатом городского совета Минусинска от КПРФ до 2014 года. По данным издания «Тайга.инфо», в 2012 году его обвинили в избиении 15-летнего подростка-инвалида, страдавшего сахарным диабетом. Экс-депутат не признавал вину, красноярские коммунисты утверждали, что дело имеет политический характер и связано с деятельностью депутата, направленной против «единороссов». В 2014 году Попкова исключили из горсовета.

Минусинск убийство подозреваемый
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