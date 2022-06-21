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Общество ,  

Минтранс исключил оплату пассажирами нового сбора с продажи авиабилетов

Власти рассматривают возможность введения нового сбора, но, если его одобрят, деньги не будут взимать с пассажиров, сообщил министр. О том, что в России может появиться новый сбор с продажи авиабилетов в мае писали «Известия»
Фото: Пресс-служба Госдумы / ТАСС
Фото: Пресс-служба Госдумы / ТАСС

Власти изучают возможность введения дополнительных сборов в авиационной сфере, однако, если идею одобрят, деньги будут взимать не с пассажиров, заявил глава Минтранса Виталий Савельев в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1».

«Такой, знаете, вопрос [о введении дополнительных сборов в авиации] обсуждается. Но это точно будет не за счет пассажиров», — сказал он.

«Известия» сообщили о планах ввести новый сбор с авиапассажиров
Бизнес
Фото:Михаил Метцель / ТАСС

О том, что власти могут ввести новый сбор с продажи авиабилетов для формирования резервного фонда, в конце мая сообщила газета «Известия» со ссылкой на три источника на рынке и письмо вице-президента ТКП (бывшая Транспортная клиринговая палата) Алексея Шубенкова. По данным издания, Минтранс, «Ростех» и ТКП собирались создать фонд для покрытия расходов на выполнение обязательств перед авиапассажирами в случае форс-мажоров.

В письме вице-президента ТКП говорилось, что для наполнения фонда власти хотели установить сбор, который взимали бы с пассажиров при оформлении билетов.Средства из фонда, по данным газеты, могли направить на следующие цели:

  • пересадку клиентов обанкротившейся авиакомпании на другие рейсы;
  • возврат средств за несостоявшийся перелет при банкротстве авиаперевозчика.

В письме, на которое ссылалось издание, говорилось, что создание фонда не приведет к подорожанию авиабилетов, так как новый платеж «будет формироваться за счет перераспределения сборов, установленных действующим законодательством». Сумма сбора могла составлять от 70 до 250 руб. с одного перелета. По словам двоих собеседников «Известий», окончательный размер сбора на тот момент утвержден не был.

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Сейчас в стоимость авиабилетов включены несколько сборов, в том числе топливный, аэропортовый и сервисный. Плату взимают за обслуживание пассажиров и обеспечение их безопасности, обслуживание самолетов в аэропортах, предоставление услуг диспетчеров и другие процессы.

По данным Росстата, только в апреле текущего года стоимость авиабилетов эконом-класса выросла на 16,1%. За тот же период пассажиропоток российских авиакомпаний упал на 30%, говорили «Коммерсанту» источники в авиаотрасли.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина
сбор Виталий Савельев авиаперевозки

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