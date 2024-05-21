Умер один из конструкторов «Союза-2» Сергей Дерюгин

В НПО подчеркнули, что Дерюгин внес большой вклад в развитие ракетной техники. С его работой связаны успешная разработка ряда морских ракетных комплексов и серийное изготовление системы управления для ракет семейства «Союз-2»

Сергей Дерюгин (Фото: НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова)

Генеральный конструктор Научно-производственного объединения (НПО) автоматики им. академика Николая Семихатова (входит в Роскосмос) Сергей Дерюгин умер 21 мая в возрасте 83 лет. Об этом сообщили на сайте НПО.

Дерюгин родился в феврале 1941 года в Воронеже. В 1963 году окончил Челябинский политехнический институт по специальности инженер-электрик. На следующий год он начал работать в должности инженера в расчетно-теоретическом подразделении НИИ автоматики. Позже его назначили на пост первого заместителя генерального директора НПО автоматики по науке, а в 1997 году уже стал его генеральным конструктором.

Дерюгин получил звание лауреата Государственной премии СССР в 1985 году. Он был награжден медалью «За трудовую доблесть» в 1981 году, медалью «Ветеран труда» в 1989 году, почетной грамотой Российского авиационно-космического агентства в 2001 году, знаком Гагарина (Роскосмос) в 2011 году, почетной грамотой законодательного собрания Свердловской области в 2012 году.

За 60 лет своей профессиональной деятельности Дерюгин внес большой вклад в развитие ракетной техники, пишет пресс-служба НПО. С ним связаны успешная разработка ряда морских ракетных комплексов и серийное изготовление системы управления для ракет семейства «Союз-2».

На ракетах семейства «Союз-2» успешно выводят на орбиту космические аппараты, доставляют грузы и космонавтов на Международную космическую станцию (МКС). К примеру, Воздушно-космические силы России недавно запустили «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк со спутниками Минобороны на борту.

В объединении добавили, что Дерюгин «также внес неоценимый вклад в создание аналого-цифрового моделирующего комплекса, на котором отрабатываются программы по управлению полетом изделий НПО автоматики».