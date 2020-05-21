Количество жертв коронавируса в России превысило 3 тыс. человек
В России за сутки от коронавируса умерли 127 человек, сообщает оперативный штаб. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в стране превысило 3 тыс. человек.
Всего от коронавируса в стране умерли 3099 человек. Число заразившихся с учетом новых случаев в России достигло 317,5 тыс.
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Больше всего жертв коронавирусной инфекции в Москве — 1794 человека. За последние сутки здесь скончались еще 68 пациентов с коронавирусом. На втором месте — Московская область (299 человек), далее идут Санкт-Петербург (104), Нижегородская область (53) и Дагестан (41).