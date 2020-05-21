Количество жертв коронавируса в России превысило 3 тыс. человек

За сутки в стране от коронавирусной инфекции умерли 127 человек. В лидерах по общему числу жертв — Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Нижегородская область и Дагестан

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В России за сутки от коронавируса умерли 127 человек, сообщает оперативный штаб. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в стране превысило 3 тыс. человек.

Всего от коронавируса в стране умерли 3099 человек. Число заразившихся с учетом новых случаев в России достигло 317,5 тыс.

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

Больше всего жертв коронавирусной инфекции в Москве — 1794 человека. За последние сутки здесь скончались еще 68 пациентов с коронавирусом. На втором месте — Московская область (299 человек), далее идут Санкт-Петербург (104), Нижегородская область (53) и Дагестан (41).