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Количество жертв коронавируса в России превысило 3 тыс. человек

За сутки в стране от коронавирусной инфекции умерли 127 человек. В лидерах по общему числу жертв — Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Нижегородская область и Дагестан
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В России за сутки от коронавируса умерли 127 человек, сообщает оперативный штаб. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в стране превысило 3 тыс. человек.

Всего от коронавируса в стране умерли 3099 человек. Число заразившихся с учетом новых случаев в России достигло 317,5 тыс.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Больше всего жертв коронавирусной инфекции в Москве — 1794 человека. За последние сутки здесь скончались еще 68 пациентов с коронавирусом. На втором месте — Московская область (299 человек), далее идут Санкт-Петербург (104), Нижегородская область (53) и Дагестан (41).

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
0
<500
0
<1000
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<5000
0
от 5000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Накануне, 20 мая, суточное число жертв COVID-19 в России поставило рекорд — 135 человек. С 18 мая число умерших за сутки не опускается ниже ста человек.

Всего в мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, умерли более 328 тыс. человек. Россия вышла на 17-е место в списке стран по общему количеству жертв. Лидируют в нем США (более 93,4 тыс.), Великобритания (35,7 тыс.) и Италия (32,3 тыс.).

Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 5 млн человек
Общество
Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус, COVID-19, статистика
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