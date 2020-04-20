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Дело братьев Магомедовых ,  
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Глава следствия по делу Магомедовых стал топ-менеджером дочки «Ростеха»

Следователь следственного департамента МВД Николай Будило стал директором по развитию компании «РТ-Химкомпозит». Из МВД он уволился с формулировкой «по собственному желанию»
Фото: Владислав Шатило / РБК

Руководитель следственной группы по делу бизнесменов братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых Николай Будило уволился из следственного департамента МВД по собственному желанию еще в сентябре прошлого года, рассказали РБК два источника в МВД. Первым о его уходе сообщил Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Как сообщили РБК в пресс-службе «РТ-Химкомпозита», Будило с ноября прошлого года работает на должности заместителя генерального директора компании по развитию. Холдинговая компания «РТ-Химкомпозит», «дочка» госкорпорации «Ростех», объединяет российские научно-исследовательские и научно-производственные центры, занятые в области произвоства изделий и конструкций из полимерных композитных материалов. Ее предприятия производят продукцию для космической и нефтегазовой отрасли, авиации, энергетики, медицины, наземного и водного транспорта.

Источник в центральном аппарате МВД сообщил, что инициатива об уходе следователя исходила не от руководства ведомства. «Будило пользовался авторитетом, вел самые сложные дела и отличался тем, что объективно подходил к делу», — рассказал источник. По его словам, решение о передаче следователю дела Магомедовых было принято совместно с руководством управления К (обеспечение кредитно-финансовой сферы) службы экономической безопасности ФСБ.

Будило вел многие громкие уголовные дела. В апреле 2018 года он возглавлял следственную группу по делу братьев Магомедовых. По версии следствия, контролируемая ими преступная группировка похитила из федерального и регионального бюджетов 11 млрд руб. Будило также был следователем по делу лидера запрещенного движения «Русские» Александра Белова-Поткина.

В 2011 году следователь был включен в «список Магнитского». В 2008-м все дела, касающиеся налоговых нарушений компаниями, подконтрольными Hermitage Capital, были собраны в следственном департаменте МВД.

Авторы: Дмитрий Серков, Инна Сидоркова
При участии: Маргарита Алехина
Теги: следственный департамент, МВД, отставка, назначение, «Ростех»
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