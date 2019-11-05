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Меркель описала свои планы и мечты на пенсию в ГДР

Ангела Меркель дала интервью немецкому изданию Spigel к 30-летнему юбилею падения Берлинской стены. В нем канцлер Германии рассказала о жизни в ГДР и о том, чем занималась бы на пенсии, если бы Германия не стала единой.

Отвечая на вопрос журналиста о том, где бы была Меркель, если бы в 1990 году не произошло объединения Германии, канцлер предположила, что не стала бы заниматься политикой, а ушла бы на пенсию.

«Я могла бы осуществить свою мечту: в ГДР женщины выходили на пенсию в возрасте 60 лет, поэтому я бы взяла себе загранпаспорт пять лет назад (сейчас Ангеле Меркель 65 лет. — РБК) и поехала бы в Америку. Пенсионерам действительно была предоставлена свобода передвижения в ГДР, поскольку они были больше не нужны как социалистические работники», — сказала она.

Меркель пояснила, что тур по США был бы ее мечтой, хотя также она побывала бы и в Западной Германии. «Моя первая долгая поездка была бы в Америку. Из-за ее размера, разнообразия, культуры. Смотреть на Скалистые горы, ехать и слушать Брюса Спрингстина — это была моя мечта», — рассказала канцлер.

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Ангела Меркель родилась в 1954 году в Гамбурге, который принадлежал ФРГ, однако вскоре после ее рождения семья будущего канцлера переехала в ГДР. Ангела Меркель (Каснер в девичестве) состояла в пионерской организации и немецком аналоге комсомола — Союзе свободной немецкой молодежи. Она работала в Академии наук ГДР и до объединения Германии занималась научной деятельностью.

Теги: Ангела Меркель, пенсия, ГДР, Германия
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