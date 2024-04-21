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Военная операция на Украине ,  
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Рада рассмотрит вопрос о военной подготовке в украинских школах

На Украине предложили ввести в школах предмет по военной подготовке
Сюжет
Военная операция на Украине
В школах, а также профессиональных и высших учебных заведениях Украины могут ввести предмет «Защита Украины», где учащиеся будут проходить общевойсковую подготовку
Фото: Roman Pilipey / Getty Images
Фото: Roman Pilipey / Getty Images

В Верховной раде планируют рассмотреть законопроект «о совершенствовании системы начальной общевойсковой подготовки», изменения предполагают ее внедрение в учебных заведениях начиная со школ. Документ размещен в законотворческой базе украинского парламента. На него обратила внимание украинская «Судебно-юридическая газета».

Предмет, где учащиеся будут получать первичные общевойсковые знания, будет называться «Защита Украины». Предполагается его введение в учебных заведениях общего среднего, профессионального и высшего образования.

Программы по этому предмету будет разрабатывать Минобрнауки страны по согласованию с Минобороны.

В курс ОБЖ включат изучение общевойскового боя и применения дронов
Общество
Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

В 2021 году президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об основах национального сопротивления». Одним из его положений было внедрение общевойсковой подготовки граждан Украины, на начальном уровне — в заведениях общего среднего образования. Также в законе говорилось о базовом уровне подготовки — для граждан старше 18 лет, которые не проходят военную службу в ВСУ.

В России в прошлом году решили изменить школьный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) на «Основы безопасности и защиты Родины». Минпросвещения сообщило, что освоившие курс ученики будут иметь знания об элементах начальной военной подготовки и требованиях безопасности при обращении со стрелковым оружием; обладать представлением о современном общевойсковом бое и способах боевого применения беспилотников.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина военная подготовка школы
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