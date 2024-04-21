В Нидерландах умер пациент, перенесший 50 мутаций COVID

Самый продолжительный случай болезни COVID обнаружен в Амстердаме, пожилой мужчина болел им полтора года, инфекция мутировала десятки раз. Лечение осложнялось заболеванием костного мозга и лейкемией

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Голландский пенсионер умер после 613 дней болезни COVID, вирус мутировал в его организме около 50 раз, передает Bild.

Он заразился штаммом «омикрон» в феврале 2022 года и проходил лечение в Университетском медицинском центре Амстердама. До госпитализации мужчина несколько раз вакцинировался против инфекции, но антитела не выработались. Его пытались лечить препаратом «Сотровимаб», однако вирус развил мутацию устойчивости всего за три недели, быстро адаптировавшись к активному ингредиенту, чтобы бороться с ним.

Мужчина имел заболевание костного мозга, повлиявшее на его эритроциты и стволовые клетки, позже у него развилась лейкемия. Для действенного лечения пенсионеру пришлось принимать иммунодепрессанты, подавляющие иммунную систему, поскольку его организм не мог бороться с коронавирусом естественными антителами.

Пациент скончался осенью 2023 года. Ученые, изучавшие этот случай, назвали произошедшее самым продолжительным заболеванием коронавирусом в мире. По их данным, мутировавший вирус этого пациента не был заразным.

В 2022 году ученые сообщили о смерти британского пациента, тесты которого в течение 505 дней давали положительный результат на коронавирус. Он страдал от иммунодефицита и принимал участие в исследованиях, целью которых было выяснение, как вирус мутирует у людей с хроническими заболеваниями.