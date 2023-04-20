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В Чебоксарах отменили спектакль «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича»

В Чувашии отменили спектакль Театр.doc «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича»
Фото: maiteatre / VK
Фото: maiteatre / VK

Чебоксарский Майленький театр «по техническим причинам» отменил показ спектакля «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича». Об этом РБК сообщили в театре.

«В течение пары дней будет произведен возврат денежных средств. Билеты, купленные в кассе театра, также подлежат возврату», — уточнили в телеграм-канале театра.

Спектакль должен был состояться 19 апреля в 19:00. Его переносят уже не в первый раз. В прошлый раз постановка должна была пройти 10 марта, но ее решили перенести на апрель.

РБК обратился за комментарием в театр-постановщик — «Театр.doc» — и к автору пьесы Артуру Соломонову.

Действия спектакля происходят в одном крупном российском театре, где решают поставить спектакль о Сталине, но на предпремьерный показ приходит президент России, после чего в постановку начинают вносить изменения.

«Это пьеса о преступной пластичности человеческой психики, о готовности в определенных условиях воспроизвести самые опасные практики тоталитарного прошлого, которое никуда не ушло: оно овладевает настоящим и намеревается стать будущим. В пьесе показано, как легко человек становится тираном и как послушно окружение позволяет ему таковым стать», — сообщается на сайте «Театр.doc», который является постановщиком пьесы.

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Пьеса была переведена на семь языков, в том числе немецкий, польский, чешский и иврит, и опубликована в нескольких зарубежных журналах. В 2021 году группа актеров из США сделала онлайн-постановку спектакля на английском языке. В январе 2022 года австрийское издательство Danzig & unfried выпустило издание пьесы в книге на трех языках.

Теги
Чувашия Чебоксары спектакль театр Иосиф Сталин новости
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