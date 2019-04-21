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В столкновениях с полицией из-за ГЭС в Грузии пострадали 27 человек
Жители Панкисского ущелья Грузии атаковали сотрудников полиции, которые пытались обеспечить безопасность строителей гидроэлектростанции. В результате столкновений есть пострадавшие
Фото: Александр Имедашвили / РИА Новости

Противостояние у села Биркиани на севере Грузии привело к драке. Десятки местных жителей попытались помешать строительству ГЭС «Хадори-3», начало которого было намечено на сегодня. Прибывших полицейских они стали забрасывать камнями, а спецназ в свою очередь применил слезоточивый газ и резиновые пули, сообщает «Первый канал» грузинского телевидения.

По официальной информации МВД Грузии, в результате столкновений за медицинской помощью обратились 27 человек, в том числе 15 полицейских и 12 местных жителей. Несколько человек задержаны, однако точной цифры не называется.

В заявлении МВД Грузии подчеркивается, что полиция будет действовать в полную силу, если люди не будут выполнять ее законные требования.

Прибывший в Панкисское ущелье министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария обратился к присутствующим и спросил их, имеет ли смысл бросать камни в людей форме из-за небольшой электростанции. «Полицейские применили спецсредства после того, как вы забросали их камнями. А что еще им оставалось делать?» — сказал министр, призвав людей к диалогу.

Старейшина Панкисского ущелья Хасо Хангошвили заявил изданию «Эхо Кавказа», что осуждает применение силы. «Наша позиция заключается в том, что если государство действительно решило построить ГЭС, то мы должны получить больше преимуществ. Они обещают нам очень многое. Но вопросы надо решать с людьми», — сказал он.

Претензии жителей Панкисского ущелья заключаются в том, что власти якобы пообещали провести с ними переговоры в Тбилиси для урегулирования спорных вопросов, но в итоге не сделали этого до начала строительства.
Автор: Артем Филипенок
Теги: Грузия
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