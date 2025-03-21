Один из резервуаров нефтебазы в Краснодарском крае полностью выгорел

Площадь пожара на нефтебазе, начавшегося 19 марта после атаки дронов, уменьшилась до 2 тыс. кв. м. Роспотребнадзор зафиксировал превышения предельно допустимой концентрации по бензолу

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На горящей нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края один резервуар полностью выгорел, сообщила пресс-служба министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

«К утру площадь пожара после ночного взрыва на горящей нефтебазе в Кавказском районе удалось сократить до 2 тыс. кв. м. Сейчас происходит горение одного из резервуаров и его обвалование», — рассказали в министерстве.

Ночью на нефтебазе из-за разгерметизации горящего резервуара произошел взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти, площадь пожара увеличилась до 10 тыс. кв. м, сообщал краевой оперштаб.

Управление Роспотребнадзора по региону сообщило, что на территории жилой застройки станицы Кавказской в одной точке выявлены превышения ПДК по бензолу и диметилбензолу, а в Кропоткине в одной точке — по показателю бензол.

Движение по трассе в Новоалександровском округе Ставропольского края временно ограничено в связи с ликвидацией возгорания пожара на нефтебазе близ станицы Кавказской Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю в телеграм-канале. По данным ведомства, 21 марта 2025 года около 4:00 временное ограничение введено для всех видов транспорта на автодороге Новоалександровск — Кропоткин с нулевого по 21-й км.

Пожар на нефтебазе начался в ночь на 19 марта 2025 года в результате атаки украинских дронов. После падения обломков загорелся трубопровод между резервуарами с нефтепродуктами. Работа предприятия приостановлена.