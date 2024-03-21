Аллерголог допустила появление «пыльцевых бурь» в России

В связи с обильным снежным покровом и повышенной влажностью минувшей зимой в России возможны «пыльцевые бури», сообщила аллерголог Наталья Ильина. Во время пика пыления могут начаться дожди или поменяться ветер, что ослабит пыльцу

Фото: Stefanie Oberhauser / EIBNER / EXPA / Global Look Press

В этом сезоне ожидается активное пыление деревьев в связи с обильным снежным покровом и повышенной влажностью зимой, сообщила на пресс-конференции генеральный директор Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ) Наталья Ильина, передает ТАСС. По ее словам, в связи с этим возможны «пыльцевые бури».

«Учитывая такой снежный покров, много влаги, предполагается, что деревья будут пылить достаточно активно и пыльцы будет много. Это то, что мы иногда называем «пыльцевые бури». Когда количество пыльцевых зерен в кубическом метре зашкаливает все так называемые возможные нормы», — сказала аллерголог.

Ильина подчеркнула, что во время пика пыления, который обычно длится примерно 14 дней, может поменяться роза ветров или начаться дожди, что снизит активность пыльцы.

14 марта ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве на неделю раньше обычного наступила метеорологическая весна.

В марте прошлого года аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Надежда Логина рассказала РБК Life, что примерно у 30–40% населения проявляются разнообразные аллергические реакции. Многие жители России страдают аллергией весной, когда идет цветение растений.

В апреле 2023 года Роспотребнадзор сообщил, что временная смена климатической зоны может помочь в решении проблемы аллергии. Если же сменить обстановку не получится, то необходимо организовать быт и распорядок дня таким образом, чтобы минимизировать возможность контакта с пыльцой.

Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры» Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и

цифровые навыки. Оставить заявку

Заболевание, вызванное аллергической реакцией на пыльцу растений, называется поллинозом. В Роспотребнадзоре отмечали, что в случае подозрения на аллергию следует обратиться к врачу.

«Врач аллерголог-иммунолог проведет обследование, выявит аллергены, вызывающие реакцию, назначит лекарственные препараты и даст рекомендации по организации быта. Регулярно наблюдайтесь у врача, в том числе и вне сезона обострения», — говорили в ведомстве.