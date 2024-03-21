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Аллерголог допустила появление «пыльцевых бурь» в России

Аллерголог Ильина допустила появление «пыльцевых бурь» в России
В связи с обильным снежным покровом и повышенной влажностью минувшей зимой в России возможны «пыльцевые бури», сообщила аллерголог Наталья Ильина. Во время пика пыления могут начаться дожди или поменяться ветер, что ослабит пыльцу
Фото: Stefanie Oberhauser / EIBNER / EXPA / Global Look Press
Фото: Stefanie Oberhauser / EIBNER / EXPA / Global Look Press

В этом сезоне ожидается активное пыление деревьев в связи с обильным снежным покровом и повышенной влажностью зимой, сообщила на пресс-конференции генеральный директор Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ) Наталья Ильина, передает ТАСС. По ее словам, в связи с этим возможны «пыльцевые бури».

«Учитывая такой снежный покров, много влаги, предполагается, что деревья будут пылить достаточно активно и пыльцы будет много. Это то, что мы иногда называем «пыльцевые бури». Когда количество пыльцевых зерен в кубическом метре зашкаливает все так называемые возможные нормы», — сказала аллерголог.

Ильина подчеркнула, что во время пика пыления, который обычно длится примерно 14 дней, может поменяться роза ветров или начаться дожди, что снизит активность пыльцы.

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Фото:Shutterstock

14 марта ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве на неделю раньше обычного наступила метеорологическая весна.

В марте прошлого года аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Надежда Логина рассказала РБК Life, что примерно у 30–40% населения проявляются разнообразные аллергические реакции. Многие жители России страдают аллергией весной, когда идет цветение растений.

В апреле 2023 года Роспотребнадзор сообщил, что временная смена климатической зоны может помочь в решении проблемы аллергии. Если же сменить обстановку не получится, то необходимо организовать быт и распорядок дня таким образом, чтобы минимизировать возможность контакта с пыльцой.

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Заболевание, вызванное аллергической реакцией на пыльцу растений, называется поллинозом. В Роспотребнадзоре отмечали, что в случае подозрения на аллергию следует обратиться к врачу.

«Врач аллерголог-иммунолог проведет обследование, выявит аллергены, вызывающие реакцию, назначит лекарственные препараты и даст рекомендации по организации быта. Регулярно наблюдайтесь у врача, в том числе и вне сезона обострения», — говорили в ведомстве.

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