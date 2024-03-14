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Весна пришла в Москву на неделю раньше обычного

Синоптик Тишковец: в Москву на неделю раньше пришла метеорологическая весна
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В Москве 14 марта на неделю раньше обычного наступила метеорологическая весна, сообщил РБК ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Накануне среднесуточная температура в городе составила минус 0,6 градуса, однако уже сегодня она превысит нулевую отметку, рассказал синоптик. Ночью в городе холодало до минус 4,2 градуса, днем воздух должен прогреться до плюс шести и среднесуточная температура превысит ноль градусов, сообщил он.

«Таким образом, с учетом теплых прогнозов на неделю, 14 марта 2024 года в Москве на неделю раньше положенных сроков (21 марта) начинается метеовесна — устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону положительных отметок», — уточнил Тишковец.

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Фото:Виталий Белоусов / РИА Новости

Ранее специалист прогнозировал, что метеорологическая весна наступит в Москве 15 марта. В выходные на той же неделе воздух в столице может прогреться до плюс девяти градусов, однако весной в город еще вернутся похолодание и снегопады, отмечал он.

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Теги
Евгений Тишковец Погода Москва Весна потепление синоптик новости
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