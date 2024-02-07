Экс-главу Василеостровской администрации обвинили во взятках на ₽5,6 млн
Экс-главу Василеостровского района Санкт-Петербурга Эдуарда Ильина обвинили в получении взяток на сумму не менее 5,6 млн руб., сообщило управление Следственного комитета по городу.
«Предъявлено обвинение 53-летнему Эдуарду Ильину в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки)», — говорится в публикации. По этой статье экс-чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.
В СК уточнили, что ранее Ильину заочно предъявили обвинение и объявили в международный розыск. Его задержали в Москве накануне, 6 февраля, и доставили в Санкт-Петербург.
Ильин занимал должность главы Василеостровского района с 2019 по 2022 год. По версии следствия, с января по август 2022 года он получил не менее 5,6 млн руб. от бизнесмена за исполнение контрактов на частную охранную деятельность в здании районной администрации и подведомственных учреждений.
До работы в районной администрации Ильин возглавлял УМВД в Василеостровском районе, а также занимал должность заместителя руководителя Фрунзенского района в Санкт-Петербурге.
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