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Экс-главу Василеостровской администрации обвинили во взятках на ₽5,6 млн

СК: экс-главе Василеостровского района Петербурга предъявили обвинение о взятках
Эдуард Ильин
Эдуард Ильин (Фото: Василеостровский район Санкт-Петербурга / VK)

Экс-главу Василеостровского района Санкт-Петербурга Эдуарда Ильина обвинили в получении взяток на сумму не менее 5,6 млн руб., сообщило управление Следственного комитета по городу.

«Предъявлено обвинение 53-летнему Эдуарду Ильину в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки)», — говорится в публикации. По этой статье экс-чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

В СК уточнили, что ранее Ильину заочно предъявили обвинение и объявили в международный розыск. Его задержали в Москве накануне, 6 февраля, и доставили в Санкт-Петербург.

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Эдуард Ильин

Ильин занимал должность главы Василеостровского района с 2019 по 2022 год. По версии следствия, с января по август 2022 года он получил не менее 5,6 млн руб. от бизнесмена за исполнение контрактов на частную охранную деятельность в здании районной администрации и подведомственных учреждений.

До работы в районной администрации Ильин возглавлял УМВД в Василеостровском районе, а также занимал должность заместителя руководителя Фрунзенского района в Санкт-Петербурге.

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Санкт-Петербург Васильевский остров обвинение взятки коррупция
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