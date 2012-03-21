Перед осадой террорист из Тулузы позвонил на ТВ

Ночью 21 марта в редакцию телеканала France24 дозвонился мужчина, который признался в совершении терактов в Тулузе и Монтобане, при этом предполагаемый преступник рассказал подробности совершенных убийств.

В частности, позвонивший на телеканал человек сообщил журналистам, что после убийства военнослужащих в Монтобане он подобрал гильзы, поэтому полиция их не нашла.

Кроме того, мужчина заявил, что сделал 12 выстрелов, а не 17, о которых заявила полиция. Эту несостыковку он объяснил тем, что полицейские нашли потерянный им магазин с патронами. Также предполагаемый террорист рассказал об оружии, которое он использовал для убийства. Помимо этого звонивший подтвердил свою связь с "Аль-Кайедой", а мотивы преступлений объяснил протестом против запрета на ношение паранджи и участие французских солдат в военных действиях НАТО в Афганистане.

В настоящее время спецслужбы Франции продолжают спецоперацию по поимке террориста, забаррикадировавшегося в доме во французском городе Тулуза. По последним данным, преступник прекратил диалог с полицией. Ранее появилась информация, что окруженный полицией террорист готов сдаться в ближайшие часы: он выбросил в окно кольт 45-го калибра в обмен на портативное устройство связи, однако при нем еще остаются пистолет-пулемет "Узи", автомат Калашникова и другое оружие.

Тем временем французские СМИ предполагают, что забаррикадировавшийся террорист, скорее всего, будет ликвидирован в ходе спецоперации или же может покончить с собой. Между тем полиция надеется взять подозреваемого живым.

Напомним, сегодня ночью спецназ французской полиции приступил к операции по поимке 24-летнего экстремиста, подозреваемого в убийствах в марте 2012г. трех французских военнослужащих и четырех человек в еврейском колледже, включая троих детей. Преступник - француз алжирского происхождения - называет себя исламским моджахедом и участником террористической сети "Аль-Кайеда". Полиция задержала двух братьев и двух сестер подозреваемого, которых проверяет на предмет соучастия в преступлениях.