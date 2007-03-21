Чистая прибыль МТС в 2006г. по US GAAP выросла на 10,6%

Чистая прибыль ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) в 2006г. по US GAAP выросла по сравнению с 2005г. на 10,6% - до 1,245 млрд долл., сообщается в документах компании. Выручка компании за отчетный период выросла на 27,4% - до 6,384 млрд долл.

Показатель OIBDA по итогам 2006г. увеличился на 27,2% - до 3,229 млрд долл. При этом маржа этого показателя снизилась на 0,1% - до 50,6%. Операционная прибыль МТС в 2006г. достигла 2,133 млрд долл., что на 30,7% превысило данные за 2005г.

Чистая прибыль МТС в IV квартале 2006г. по сравнению с аналогичным периодом 2005г. увеличилась на 15,5% - до 280,3 млн долл. Выручка за указанный период составила 1,805 млрд долл., что на 35,5% больше показателя IV квартала 2005г. Показатель OIBDA вырос на 52,9% - до 937,9 млн долл., а его маржа увеличилась на 5,9% - до 51,9%.

По словам президента МТС Леонида Меламеда, достижение таких результатов стало возможно за счет изменений, которые произошли на рынке в целом в прошлом году, а также за счет усилий внутри компании. Также глава компании сообщил, что менеджмент МТС считает, что дивидендная политика компании по итогам 2006г. не изменится относительно 2005г., когда дивиденды составили 50% от чистой прибыли.

По итогам 2006г. консолидированная абонентская база компании увеличилась на 14,7 млн абонентов - до 72,86 млн абонентов.

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" - российский оператор сотовой связи. МТС и дочерние компании имеют лицензии на предоставление услуг мобильной связи стандарта GSM-900/1800 практически во всех регионах РФ, а также в Белоруссии, Узбекистане, Туркменистане и на Украине. Основным акционером компании является холдинг "АФК "Система" (51% акций). Акции МТС торгуются на ММВБ, а также в форме ADR на Нью-Йоркской фондовой бирже с июня 2000г. и в форме GDR на внебиржевом рынке в Европе.