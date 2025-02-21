Умер основатель «Дорожного радио»

Андрей Михайлов до 2023 года был программным директором одной из самых популярных в России радиостанций, после чего стал консультантом проекта

Фото: Андрей Михайлов / VK

Один из основателей «Дорожного радио» Андрей Михайлов умер в возрасте 54 лет, сообщила пресс-служба холдинга «Европейская медиагруппа», в которую входит радиостанция. Причины смерти не уточняются.

Михайлов был программным директором станции до 2023 года, после чего участвовал в проекте в качестве консультанта. С 1998 по 1999 год он был ведущим на «Эльдорадио». Всего в радиоиндустрии он проработал почти 30 лет.

«Дорожное радио» — это как раз то, чего на радиорынке не хватало. Люди соскучились по добру и душевности, а тут как раз мы», — рассказывал Михайлов вскоре после запуска станции, отмечая, что она рассчитана не только на водителей, а вещает «просто для людей»: «А за рулем они или нет, дело десятое».

«Дорожное радио» было создано в 2003 году в городе Кириши Ленинградской области. Два года спустя оно появилось в FM-диапазоне Санкт-Петербурга, а в 2010 году — в Москве. Сейчас сеть «Дорожного радио» насчитывает сотни городов.

Согласно исследовательской компании Mediascope, в 2023 году станция заняла первое место по ежедневной аудитории среди жителей крупных городов.

В июле—декабре 2024 года суточный охват «Дорожного радио» составил 7,3 млн, а за аналогичный период 2023 года — почти 8 млн. По итогам второго полугодия 2024 года оно уступило первое место в рейтинге популярности своему главному конкуренту — «Авторадио», принадлежащему холдингу «Газпром-Медиа».