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Технологии и медиа ,  
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Эксклюзив

У россиян сменилась самая популярная радиостанция

«Авторадио» обогнало «Дорожное радио» в рейтинге самых популярных радиостанций
В рейтинге российских радиостанций сменился лидер: занимавшее прежде первое место «Дорожное радио» уступило по популярности своему главному конкуренту — «Авторадио». При этом суммарная аудитория крупнейших станций сократилась
Фото: Oliver Killig / DPA / TACC
Фото: Oliver Killig / DPA / TACC

«Авторадио», принадлежащее холдингу «Газпром-Медиа», по итогам второго полугодия 2024 года опередило своих главных конкурентов — «Дорожное радио» и «Европу плюс» (входят в «Европейскую медиагруппу») — и заняло первое место в рейтинге российских радиостанций по аудитории. Это следует из данных исследовательской компании Mediascope, имеющихся в распоряжении РБК.

Статистика Mediascope включает в себя измерения в городах России с населением больше 100 тыс. человек. Учитывалась аудитория старше 12 лет.

Но в целом популярность всех крупнейших радиостанций за год сократилась, следует из данных Mediascope. Так, суточный охват «Авторадио» в июле-декабре 2023 года составлял 7,9 млн, а за аналогичный период 2024 года — 7,5 млн. У прежнего лидера рейтинга — «Дорожного радио» — снижение еще более заметно: с почти 8 млн во второй половине 2023 года до 7,3 млн — во второй половине 2024 года. «Европа плюс», опустившаяся со второй позиции на третью, сократила охват с 7,9 млн в сутки до 7,3 млн.

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Технологии и медиа
Фото:mryanfahrudin1 / Shutterstock

На четвертом месте в общем рейтинге, как и прежде, находится «Русское радио» (входит в «Русскую медиагруппу»), охват которого упал с 6,8 млн до 6,6 млн. Замыкает пятерку лидеров «Ретро FM» («Европейская медиагруппа») с охватом 6,3 млн против 6,6 млн годом ранее. В топ-10 также вошли «Радио Дача» (5,3 млн), «Вести FM» (4,7 млн), «Радио Шансон» (4,4 млн) «Маяк» (3,7 млн) и «Юмор FM» (3,8 млн).

Совокупный суточный охват десяти крупнейших радиостанций России по итогам второго полугодия 2024 года также снизился до 32,6 млн слушателей против 34 млн годом ранее.

РБК направил запросы в пресс-службы «Газпром-Медиа», ЕМГ и РМГ.

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Евгения Стогова Евгения Стогова
«Европа плюс» Газпром-Медиа Русское радио «Радио шансон»
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