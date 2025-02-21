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Общество ,  
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Пляжи Сочи покрылись снегом. Видео

Опубликовано видео с заснеженных пляжей в Сочи

Пляжи Сочи покрылись снегом. Видео
Video

Пляжи Сочи покрылись снегом. В городе действует предупреждение о неблагоприятных погодных условиях.

Администрация Сочи предупредила, что лыжные трассы и зимние пляжи работают по фактической погоде. Самые обильные снегопады прошли в горном кластере, а также в Кировском, Солохаульском, Молдовском, Кудепстинском и Нижнешиловском сельских округах.

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

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Сочи Краснодарский край пляжи снег
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