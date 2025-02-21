Пляжи Сочи покрылись снегом. Видео
Пляжи Сочи покрылись снегом. В городе действует предупреждение о неблагоприятных погодных условиях.
Администрация Сочи предупредила, что лыжные трассы и зимние пляжи работают по фактической погоде. Самые обильные снегопады прошли в горном кластере, а также в Кировском, Солохаульском, Молдовском, Кудепстинском и Нижнешиловском сельских округах.
Милей вручил Маску золотую бензопилу. Видео
Мантуров сообщил, какие автобренды смогут вернуться в Россию
Какие города уйдут под воду из-за таяния льдов
В России впервые исследовали культуру потребления вина. Результаты
Финразведка назвала сроки запуска сервиса криптопроверки в банках
WB и Avito выступили против регистрации продавцов на «Госуслугах»
Что грозит собственникам за неуплату налогов со сдачи жилья
Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской