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В окрестностях Тель-Авива взорвались три автобуса

Три пустых автобуса взорвались на стоянках в Бат-Яме и Холоне, пострадавших нет. В двух других автобусах нашли несработавшие взрывные устройства. Полиция рассматривает это как попытку теракта

В окрестностях Тель-Авива взорвались три автобуса
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Два пустых автобуса взорвались на парковках в пригороде Тель-Авива Бат-Яме, сообщила полиция, предположив, что инцидент стал попыткой теракта, передает The Times of Israel. Пострадавших нет.

Муниципалитет Бат-Яма заявил: «Каким-то чудом автобусы прибыли на стоянки за мгновение до взрыва».

Ynet сообщает о взрыве в третьем автобусе, припаркованном в пригороде Тель-Авива Холоне. Там также никто не пострадал. После инцидентов проводятся обыски в других автобусах агломерации Гуш-Дан, обнаружены два неразорвавшихся устройства.

После взрывов остановлено движение легкорельсового транспорта в Бат-Яме, уточняет издание. Министр транспорта Израиля Мири Регев приказала останавливать и проверять «все автобусы, поезда и легкорельсовый транспорт и действовать в соответствии с инструкциями ШАБАК (израильская служба безопасности. — РБК) и полиции», пишет Times of Israel.

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Channel 12 со ссылкой на источники в службе безопасности сообщает, что все взрывы — и устройств, что сработали, и тех, что были найдены и обезврежены после — должны были произойти одновременно. Это было задумано как «стратегическая террористическая атака», подчеркивает канал.

Как пишет журналист Channel 12, командующий полицией Тель-Авива суперинтендант Хаим Сергрофф рассказал, что на взрывных устройствах были обнаружены надписи на иврите и арабском языке, а также таймер. Телеканал отмечает, что в аэропорту Бен-Гурион ужесточили меры безопасности: сотрудников проинструктировали тщательно проверять все прибывающие автобусы.

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