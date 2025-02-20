В окрестностях Тель-Авива взорвались три автобуса
Два пустых автобуса взорвались на парковках в пригороде Тель-Авива Бат-Яме, сообщила полиция, предположив, что инцидент стал попыткой теракта, передает The Times of Israel. Пострадавших нет.
Муниципалитет Бат-Яма заявил: «Каким-то чудом автобусы прибыли на стоянки за мгновение до взрыва».
Ynet сообщает о взрыве в третьем автобусе, припаркованном в пригороде Тель-Авива Холоне. Там также никто не пострадал. После инцидентов проводятся обыски в других автобусах агломерации Гуш-Дан, обнаружены два неразорвавшихся устройства.
После взрывов остановлено движение легкорельсового транспорта в Бат-Яме, уточняет издание. Министр транспорта Израиля Мири Регев приказала останавливать и проверять «все автобусы, поезда и легкорельсовый транспорт и действовать в соответствии с инструкциями ШАБАК (израильская служба безопасности. — РБК) и полиции», пишет Times of Israel.
Channel 12 со ссылкой на источники в службе безопасности сообщает, что все взрывы — и устройств, что сработали, и тех, что были найдены и обезврежены после — должны были произойти одновременно. Это было задумано как «стратегическая террористическая атака», подчеркивает канал.
Как пишет журналист Channel 12, командующий полицией Тель-Авива суперинтендант Хаим Сергрофф рассказал, что на взрывных устройствах были обнаружены надписи на иврите и арабском языке, а также таймер. Телеканал отмечает, что в аэропорту Бен-Гурион ужесточили меры безопасности: сотрудников проинструктировали тщательно проверять все прибывающие автобусы.
Читайте РБК в Telegram.
США больше не хотят считать Россию «агрессором»
Какие города уйдут под воду из-за таяния льдов
Песков не исключил обмен заключенными между Россией и США
Глава Renault не исключил возвращения в Россию
Клиенты банков могут попасть в мошенническую базу из-за криптовалюты
Что грозит собственникам за неуплату налогов со сдачи жилья
Какие западные автомарки могут вернуться в Россию
Названа цена на первый электрокар для России с ресурсом 1 млн км
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской