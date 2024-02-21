Суд арестовал руководство общества глухих по делу о растрате

Фигурантов дела обвиняют в растрате при продаже имущества по заниженной цене. «Коммерсантъ» пишет, что речь идет об активах в шести регионах. Предыдущий глава организации в прошлом году получил срок по этой же статье

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Мещанский суд Москвы арестовал президента Всероссийского общества глухих (ВОГ) Станислава Иванова и других представителей организации по делу о растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Помимо Иванова по делу проходят вице-президенты общества глухих Евгений Безруков и Венера Гаулстон, а также глава новосибирского отделения организации Михаил Брагин. При этом в картотеке суда у Иванова и других подозреваемых указано, что они проходят по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, фигуранты дела «совершили растрату путем отчуждения по заведомо заниженной стоимости вверенного недвижимого имущества, которое находилось в собственности» общества глухих. Тем самым, считают следователи, организации был нанесен значительный ущерб.

По данным «Коммерсанта», дело, по которому проходят Иванов и его коллеги, связано с махинациями с недвижимостью в шести регионах. В результате продажи непрофильных активов ущерб, по оценке следствия, составил 211 млн руб.

Как пишет газета, дело было заведено еще в начале 2018 года и в числе первых фигурантов значился бывший глава общества глухих Валерий Рухледев, а также другие экс-сотрудники. Их обвинили в подписании фиктивных актов о выполненных работах при исполнении подрядов по ремонту и реконструкции помещений организации, ущерб оценивался в 320 млн руб. Рухледев весной прошлого года получил семь лет колонии, другие фигуранты дела — от трех с половиной до шести с половиной лет лишения свободы.

Эпизоды об ущербе при продаже непрофильных активов общества глухих в регионах следствием были выделены в отдельное производство, изначально — в отношении неустановленных лиц, указывает издание. Речь идет об объектах в Вологде, Казани, Липецке, Новосибирске, Омске и Калининградской области.