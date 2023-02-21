МЧС: при пожаре в отеле в Москве погибли шесть человек, среди них двое детей

При пожаре в отеле в центре Москвы погибли шесть человек

Среди шестерых погибших при пожаре в центре Москвы двое детей, рассказали в МЧС. Девять человек пострадали. Возгорание локализовано на площади 300 кв. м.

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В результате пожара в отеле «МКМ» в центре Москвы погибли шесть человек, из них двое детей, сообщили в МЧС.

«В результате пожара погибли шесть человек. Четыре взрослых и два ребенка», — рассказали в ведомстве. Также сообщается о девяти пострадавших.

Здание отеля «МКС» на Международной улице загорелось вечером 21 февраля. По данным МЧС, из здания эвакуировали 200 человек. К тушению пожара привлекли 129 человек и 43 единицы техники. В 23:42 пожар ликвидировали на площади 300 кв.м.

Прокуратура Москвы организовала проверку.

В отеле «МКМ» заявили РБК, что на данный момент не могут предоставить комментарий.