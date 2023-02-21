В Венеции почти пересохли каналы

Уровень воды в венецианских каналах снизился на полметра, это произошло из-за сильнейших отливов и засухи. Ситуация затруднила работу скорой помощи, передвигающейся на катерах. Венеция более известна своими сильными приливами

Фото: Manuel Silvestri / Reuters

Каналы в Венеции в последние дни почти пересохли из-за сильных отливов и чрезвычайного понижения уровня воды на полметра от нормального уровня, это мешает работе водных такси, гандол и городских служб экстренной помощи, использующих катера, пишет Bloomberg.

Эксперты говорят, что ситуация стала непрямым результатом засухи, которая установилась в регионе в последние несколько месяцев, отсутствие дождей усугубило ситуацию. Уровень воды, прогнозируют синоптики Centro Maree, не вернется к норме как минимум до вторника, 21 февраля.

Bloomberg напоминает, что в последние годы участились сильные приливы Венеции, крупнейший прилив за более чем полвека произошел в 2019 году. Тогда городу был нанесен ущерб на около €1 млрд. После этого власти Венеции начали работать над проектом MOSE, который призван снизить ущерб от стихийных бедствий. Работу над ним планируется завершить к концу этого года.

В прошлом году в течение двух летних месяцев в Западной, Центральной и Южной Европе не было зафиксировано ни одного значительного дождя. «Можно сказать, что за последние 500 лет не было событий, похожих на засуху 2018 года, а 2022-й — еще хуже», — рассказал тогда старший научный сотрудник Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии Андреа Торети.

В начале сентября власти Италии объявили чрезвычайное положение в районах, прилегающих к реке По. В этих местах находится около трети сельскохозяйственного производства страны, они тогда столкнулись с сильнейшей засухой за последние 70 лет.