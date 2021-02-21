МВД предложило хранить отпечатки пальцев россиян до 100-летнего возраста

Ведомство предложило увеличить срок хранения дактилоскопических данных россиян. В МВД пояснили, что в стране растет число граждан старше 80, а по достижении этого возраста возможны заболевания, которые ведут к потере памяти

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МВД разработало законопроект, который подразумевает увеличение срока хранения дактилоскопических данных граждан. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Министерство предлагает внести изменения в ст. 13 закона «О государственной дактилоскопической регистрации». Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.



Ведомство считает, что срок хранения отпечатков пальцев россиян, которые подлежат государственной дактилоскопической регистрации, нужно увеличить «до момента установления факта их смерти либо до достижения возраста 100 лет». В соответствии с действующим законодательством, эти данные хранятся до достижения гражданами 80-летнего возраста либо момента их смерти.

По мнению авторов законопроекта, изменения необходимы, поскольку в России «сохраняется тенденция к увеличению числа граждан, достигших возраста 80 и более лет». Министерство приводит данные Росстата, согласно которым с январь 2015 года по январь 2020-го численность таких россиян увеличилась с 4,4 млн до 5,6 млн человек. По достижении этого возраста растет вероятность возникновения заболеваний, которые могут приводить к потере памяти, указывает МВД.

В ведомстве отметили, что на реализацию законопроекта дополнительных средств не потребуется.