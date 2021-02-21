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МВД предложило хранить отпечатки пальцев россиян до 100-летнего возраста

Ведомство предложило увеличить срок хранения дактилоскопических данных россиян. В МВД пояснили, что в стране растет число граждан старше 80, а по достижении этого возраста возможны заболевания, которые ведут к потере памяти
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

МВД разработало законопроект, который подразумевает увеличение срока хранения дактилоскопических данных граждан. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Министерство предлагает внести изменения в ст. 13 закона «О государственной дактилоскопической регистрации». Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство считает, что срок хранения отпечатков пальцев россиян, которые подлежат государственной дактилоскопической регистрации, нужно увеличить «до момента установления факта их смерти либо до достижения возраста 100 лет». В соответствии с действующим законодательством, эти данные хранятся до достижения гражданами 80-летнего возраста либо момента их смерти.

МВД предложило снимать отпечатки пальцев у всех мигрантов
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Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

По мнению авторов законопроекта, изменения необходимы, поскольку в России «сохраняется тенденция к увеличению числа граждан, достигших возраста 80 и более лет». Министерство приводит данные Росстата, согласно которым с январь 2015 года по январь 2020-го численность таких россиян увеличилась с 4,4 млн до 5,6 млн человек. По достижении этого возраста растет вероятность возникновения заболеваний, которые могут приводить к потере памяти, указывает МВД.

В ведомстве отметили, что на реализацию законопроекта дополнительных средств не потребуется.

В ноябре министерство предложило создать централизованный банк биометрических данных россиян и иностранных граждан, который позволит устанавливать личности людей по отпечаткам пальцев и изображению лица. Работа над базой запланирована на 2021–2023 годы. За это время МВД собирается разработать программное обеспечение, которое необходимо для формирования, ведения и использования банка данных.
 

Автор
Наталия Анисимова
МВД отпечатки пальцев дактилоскопия законопроект
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