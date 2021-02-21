Пятая часть россиян поддержала замену пилотов на самолетах роботами

Робот ALIAS во время полета на тренажере Boeing 737 (Фото: Zuma / ТАСС)

20% россиян в той или иной мере поддерживают идею о роботизации авиаперевозок, следует из исследования, проведенного «Ромиром» и международным сообществом исследовательских компаний GlobalNR. В России эта идея менее популярна, чем в среднем в мире (27%).

Исследование «Ромира»/GlobalNR проводилось в апреле 2020 года в Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Италии, России, США, Таиланде, Южной Корее. Всего опрошено более 7100 респондентов, представляющих разные социально-демографические группы. В России опрошены 800 респондентов. Опрос проводился онлайн.

Лидером среди стран по индексу одобрения идеи о замене пилотов роботами стала Индия: большинство респондентов (57%) оценили ее положительно. Эта страна по индексу одобрения идет далеко впереди других государств: на втором месте находится Китай, где роботизацию самолетов одобряют 29% граждан, на третьем месте Южная Корея — 27%.

В европейских странах и США роботизацию авиаперевозок поддерживают в меньшей степени, чем в Азии. Самой прогрессивной в этом вопросе оказалась Италия, идею поддерживает четверть населения страны (25%). В Германии и США — по 21%.

Меньше всего положительных отзывов — в Таиланде (10%).