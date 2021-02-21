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Пятая часть россиян поддержала замену пилотов на самолетах роботами

Робот ALIAS во время полета на тренажере Boeing 737
Робот ALIAS во время полета на тренажере Boeing 737 (Фото: Zuma / ТАСС)

20% россиян в той или иной мере поддерживают идею о роботизации авиаперевозок, следует из исследования, проведенного «Ромиром» и международным сообществом исследовательских компаний GlobalNR. В России эта идея менее популярна, чем в среднем в мире (27%).

Исследование «Ромира»/GlobalNR проводилось в апреле 2020 года в Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Италии, России, США, Таиланде, Южной Корее. Всего опрошено более 7100 респондентов, представляющих разные социально-демографические группы. В России опрошены 800 респондентов. Опрос проводился онлайн.

Лидером среди стран по индексу одобрения идеи о замене пилотов роботами стала Индия: большинство респондентов (57%) оценили ее положительно. Эта страна по индексу одобрения идет далеко впереди других государств: на втором месте находится Китай, где роботизацию самолетов одобряют 29% граждан, на третьем месте Южная Корея — 27%.

В европейских странах и США роботизацию авиаперевозок поддерживают в меньшей степени, чем в Азии. Самой прогрессивной в этом вопросе оказалась Италия, идею поддерживает четверть населения страны (25%). В Германии и США — по 21%.

Меньше всего положительных отзывов — в Таиланде (10%).

В целом по миру более половины (51%) людей не одобряют идею о замене пилотов роботами. Несмотря на это, 48% респондентов в мире и 44% респондентов из России считают, что в ближайшие десять лет это станет реальностью.

«Устройство самолета куда сложнее, чем автомобиля, и вполне логично, что человечество с большой опаской относится к идее полной автоматизации управления авиаперевозками. Кроме того, никто не отменял аэрофобию у многих людей. Однако не все осознают, что уже сейчас многие функции полностью выполняются в автоматическом режиме, несмотря на необходимость контроля со стороны пилота. Интересно, что именно в США с самым высоким трафиком авиаперелетов граждане высказывают максимальное отрицание, а спокойно относятся жители самых густонаселенных стран мира — Индии и Китая», — прокомментировал результаты исследования президент «Ромира», доктор социологических наук Андрей Милехин.

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Сейчас в мире уже используются беспилотные автомобили — их выпускает Tesla. Однако по правилам безопасности водитель по-прежнему должен следить за движением машины и иметь возможность вмешаться в управление. Известно о планах запуска автомобилей-беспилотников от Apple, разработками в этой сфере занимаются автоконцерны Ford, Volkswagen и Hyundai. В России испытания автомобилей-беспилотников ведет «Яндекс».

Летающие беспилотники, для управления которыми не требуется участие человека, часто используются в военных целях. Курирующий оборонку вице-премьер Юрий Борисов не исключал, что беспилотным может стать российский истребитель шестого поколения.

роботы авиация
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