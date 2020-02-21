Transparency оценила стоимость авиаперелетов министров

Эксперты российского офиса Transparency International выяснили, что больше всего на перевозки чиновников тратят в МИДе, Минпромторге и Минфине

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Сотрудники расследовательской организации Transparency International Russia проанализировали транспортные расходы на командировки сотрудников 22 федеральных министерств в 2018 году и выяснили, что больше всего на них тратят в МИДе — 1,4 млрд руб. В топ-5 вошли также Минпромторг (83 млн руб.), Минфин (63 млн. руб.), Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики (57 млн руб.), Минприроды (51 млн руб.) и Минспорта (22 млн руб.). Меньше всего на командировки чиновников тратят в Минкультуры (12 млн руб.), Минкавказа (9 млн руб.; ведомство упразднено в январе 2020 года) и Минпросвещения (1 млн руб.).

Как следует из президентского указа «О порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих», первым классом имеют право летать только главы ведомств, бизнес-классом — их заместители, помощники и главы департаментов, все остальные сотрудники министерств (в том числе заместители глав департаментов) — обязаны летать эконом-классом.

В материалах Transparency указано, что бизнес-классом, кроме самих министров, летают в том числе их заместители, директора и замруководителя всех департаментов ведомств, а также помощники и советники министров. Эксперты отметили, что в 2018 году Минфин потратил на перелеты этим классом 41,2 млн руб., на втором месте с 33,6 млн руб. — Минпромторг. Меньше всего на бизнес-класс потратили Минкультуры (9,7 млн руб.) и Министерство по делам Северного Кавказа, упраздненное в январе 2020 года, — только 6 млн руб.

Стоимость перелета бизнес-классом рейсами, которыми летали чиновники федеральных ведомств, превышала стоимость эконом-класса в 3-8 раз, узнали расследователи. В частности, сотрудники Минфина в чине ниже начальника департамента в 2018 году «потратили на перелеты бизнес-классом лишние 4,9 млн руб., а в Минпромторге — 3,68 млн руб». В Минкульте нормы нарушили только на 335 тыс. руб., в Минкавказа превышений нет, пишут в ТI.

Расходы по командированию сотрудников осуществляются в пределах утвержденных нормативов, заявили РБК в Минфине. «При этом в соответствии с законодательством могут быть приняты отдельные решения по приобретению билетов сотрудникам независимо от уровня занимаемой должности», — пояснили в министерстве.