ЦСР предложил переложить на граждан часть расходов на медицину

Российская система здравоохранения безнадежно отстанет от мировых тенденций без дополнительного финансирования, считают эксперты ЦСР. Ради решения этой задачи они предлагают сделать медицину частично платной для населения

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Деньги от граждан

Для развития системы здравоохранения власти должны увеличить ее финансирование и ввести систему соплатежей от населения, следует из доклада «Здравоохранение: необходимые ответы на вызовы времени» Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина на тему (есть у РБК).

«В силу прогнозируемого исключительно быстрого обновления медицинских технологий государство вряд ли сможет сразу вслед за появлением всех наиболее значимых дорогостоящих инноваций обеспечивать их общедоступность на бесплатной основе», — поясняют эту необходимость авторы исследования.

Эксперты ЦСР не предлагают отказываться от государственного финансирования. Они подчеркивают, что госрасходы на здравоохранение должны вырасти с 3,2% ВВП в 2016 году до 5% в 2035-м, но этого все равно будет мало, необходимо ​«разумное объединение усилий государства, работодателей и платежеспособной части граждан». Льготы для наиболее нуждающихся граждан должны быть сохранены, подчеркивают исследователи.

В случае если система софинансирования не будет выстроена официально, она останется «в тени», поскольку уже сейчас россиянам приходится платить за медицинскую помощь, в том числе за формально бесплатные услуги.

В частности, по данным Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения Высшей школы экономики, в 2016 году 15% граждан доплачивали за полученную медицинскую помощь.

Если система софинансирования не будет выстроена, Россия серьезно отстанет от развитых стран в сфере здравоохранения, указывают авторы доклада, которое быстро замещает военную сферу в качестве главной площадки технического прогресса в мире: «Новые медицинские и информационные технологии (молекулярно-генетическая диагностика, биоинформационный анализ геномных и биомаркерных данных, генная терапия, регенеративная медицина, клеточная инженерия, создание биопрепаратов, генно-инженерных вакцин и таргетных лекарственных средств, неинвазивная персональная телемедицина, системы поддержки принятия медицинских решений и др.) создают новые рынки продуктов и услуг индустрии здоровья». Отстать в этом направлении — значит обречь страну на утрату статуса великой державы, подчеркивают в ЦСР.

104-е место в мире

Часть исследования посвящена новым целевым показателям, которые необходимо внедрить в российской системе здравоохранения. Помимо ожидаемой продолжительности жизни необходимо также использовать показатель ожидаемой продолжительности здоровой жизни и индекс активного долголетия, полагают в ЦСР.

Показатель ожидаемой продолжительности здоровой жизни (Healthy Life Expectancy), используемый Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), показывает количество лет, которые человек живет без хронических заболеваний. По данным ВОЗ, в России этот показатель находится на уровне 64,3 года. Это 104-е место в мире, указывают в ЦСР (на первом — Япония, 74,9 года). «Сохраняя миссию оказания гражданам помощи при заболеваниях, здравоохранение должно в большей мере обеспечивать их предотвращение и сохранять здоровье граждан, тем самым содействуя максимизации отдачи от человеческого капитала и усилению экономического и политического веса нашей страны», — подчеркивают эксперты.

Индекс активного долголетия (Active Ageing Index) рассчитывается Европейской экономической комиссией ООН. Он учитывает четыре фактора: занятость на рынке труда, участие в жизни общества, независимая, здоровая и безопасная жизнь и создание благоприятных условий для активного долголетия. По этому показателю Россия находится на 22-м месте в сравнении со странами Евросоюза (на первом месте — Швеция с 44,9 балла).

В ЦСР надеются, что к 2035 году ожидаемая продолжительность здоровой жизни в России вырастет до 81 года, а индекс активного долголетия — до 48 с нынешних 31,8. Для этого медицина в стране должна строиться по «принципу четырех П», указывают исследователи. Это означает: выявление предрасположенности к развитию заболеваний (П1 — предикция); предотвращение появления заболеваний (П2 — превентивность); индивидуальный подход к каждому пациенту (П3 — персонализация) и мотивированное участие пациента в профилактике заболеваний (П4 — партисипативность).

О переходе России к такой системе рассказывал ​в январе на Гайдаровском форуме заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой.

РБК ожидает ответа от пресс-службы Минздрава.

Закрыть зоны неэффективности

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович не согласна с выводами экспертов ЦСР. «Карманы граждан — это последний источник, к которому нужно обращаться», — говорит она.

По мнению Попович, приоритетная задача — разобраться с эффективностью использования нынешнего бюджета российского здравоохранения. «Существует масса зон неэффективности, через которые эти деньги утекают», — говорит она.

Вводить систему соплатежей от населения можно только с согласия общества, считает директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов. По его мнению, население не должно платить за медуслуги больше, чем платит сейчас. «Нужно навести порядок с теневым оборотом в государственной системе здравоохранения и дать возможность развиваться программам добровольного медицинского страхования», — утверждает эксперт.