Замглавы Минздрава заявил о переходе медицины на принцип четырех «П»

Министерство здравоохранения переходит к медицине четырех «П», заявил заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой, выступая на Гайдаровском форуме 16 января.

Первая «П» — это профилактика и здоровый образ жизни, указал Краевой. Эту букву в действиях Минздрава символизируют антитабачный закон, пропагандистские кампании по привлечению к спорту, вакцинопрофилактику. Вторая «П» — это персонификация, или индивидуальная диагностика. «В том числе это создание индивидуальных лекарств и вакцин», — пояснил Краевой.



Третья «П» — это предиктивная медицина (это медицина, использующая информацию о генетике конкретного человека при выборе медицинских процедур для него. — РБК). «Такая медицина позволяет предвидеть тяжелые заболевания и отсрочить их или, что сейчас уже бывает, прибегнуть к модификации генома», — заявил замминстра.

Последняя «П» — «парсипетивность», указал Краевой. Это метод организации коллектива, способствующий формированию отношений взаимной ответственности, сотрудничества.

Согласно данным Центрального научно-исследовательского института​ организации и информатизации здравоохранения (есть в распоряжении РБК), 44,3% опрошенных россиян отметили позитивные изменения в отношении медицинского персонала в последние годы (46,1% горожан и 40,5% сельского населения).

Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявляла о том, что российской медицине, по ее мнению, «традиционно свойственны теплота, достойное отношение и внимание».​