Суд дал до 8 лет фигурантам дела о хищении 1,3 млрд руб. на Восточном

Суд приговорил на сроки до восьми лет владельца и менеджеров Волго-Вятской строительной компании, причастных к хищению 1,3 млрд руб. при строительстве космодрома Восточный. По делам о хищениях на Восточном уже осуждены 17 человек

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Симоновский суд Москвы приговорил на сроки от четырех с половиной до восьми лет колонии фигурантов дела о хищении порядка 1,3 млрд руб. при строительстве космодрома Восточный. Такое решение вынесла судья Наталья Репникова, сообщил РБК пресс-секретарь суда Виктор Васильев.

Дело было связано с участием в работах Волго-Вятской строительной компании. В нем фигурировали ее фактический владелец Сергей Дегтярев, его дочь и гендиректор компании Евгения Дегтярева, топ-менеджеры Александр Базанков и Мурат Матуев. Им вменялось мошенничество (ст. 159 УК РФ), а также легализация доходов, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ).

Сергей Дегтярев получил восемь лет колонии общего режима и штраф 1,5 млн руб., Евгения Дегтярева — четыре с половиной года и 1 млн руб штрафа. Матуев приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы, Базанков — к шести годам; оба также выплатят миллионный штраф.

Волго-Вятская строительная компания была субподрядчиком компании «ВИП-Стройинжиниринг», которая выиграла конкурс на строительство дорог и социальной инфраструктуры в районе Восточного. Однако аванс, полученный из бюджета, компания израсходовала нецелевым образом — для погашения собственных долгов, а также незаконной кредитной деятельности: Дегтярев стал давать другим коммерческим фирмам большие займы под проценты. Из почти двух миллиардов, выделенных «ВИП-Стройинжиниринг», руководители компании похитили более 1,3 млрд руб., полагало гособвинение. В дальнейшем эти деньги выводились с банковских счетов и обналичивались.

В ходе прений сторон прокурор запрашивал для обвиняемых сроки от семи до десяти лет колонии. Ранее один из фигурантов дела, бывший гендиректор «ВИП-Стройинжиниринг» Вадим Митряков признал вину и получил в особом порядке четыре года колонии.

Космодром в Амурской области начали возводить в 2011 году. Уголовные дела о хищениях средств, выделенных на работы, впервые стали возбуждать в 2015 году, после того как рабочие стали массово жаловаться на невыплаты зарплат. Тогда Генпрокуратура открыла временную приемную в городе Углегорске, близ которого шла стройка.

К концу 2017 года по делам о Восточном были осуждены 13 человек, рассказывал главный военный прокурор Валерий Петров в интервью «РИА Новости». Так, бывший председатель совета директоров ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» получил три года и четыре месяца колонии по делу об организации мошенничества на 104,5 млн руб. Руководитель компании «СтройСнаб-ДВ» Павел Киренцов был приговорен к семи годам строгого режима за мошенничество и растрату на общую сумму 11,6 млн руб. ​Экс-глава филиала Спецстроя России Максим Гильдман получил пять с половиной лет колонии за растрату, связанную с наймом фиктивных сотрудников. Бывшего гендиректора компании «Стройконструкция С» Анатолия Рязанова суд приговорил к четырем годам за хищение 1,2 млрд руб.

Еще ряд уголовных дел продолжает расследоваться.