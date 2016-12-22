Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,32 56,57 EUR Нал. 70,54 69,67 USD Бирж. 56,91 +0,25 EUR Бирж. 70,09 +0,34 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9283,00 +183,00 MOEX 2313,73 +0,09% RTS 1280,55 -0,39% Brent 64,27 -1,86% DJIA 25194,99 -0,56% Nasdaq 7564,96 +0,05% FTSE 7202,04 -0,31%
Суд дал до 8 лет фигурантам дела о хищении 1,3 млрд руб. на Восточном
Лента новостей
Глава аэропорта Катманду назвал причину крушения пассажирского лайнера 18:43, Общество «Таких, как Табаков, уже мало делают»: как вспоминают актера его коллеги 18:37, Общество Собчак обвинила Слуцкого в нарушении «законов каждый день» 18:34, Политика В Греции выдали ордер на арест сорвавшего матч российского бизнесмена 18:28, Общество Минтранс предложил ввести новый дорожный знак к ЧМ-2018 18:24, Общество Путин предложил при наличии хлеба «и разведкой позаниматься» 18:05, Общество Явлинский рассказал об экстренном снижении везшего его самолета 18:05, Политика Как создать красивый интерьер за разумные деньги: советы эксперта 18:02, Стиль Телеканалы изменили сетку вещания после смерти Табакова 18:01, Технологии и медиа Бизнес и конфликт: когда российские предприниматели брались за оружие 17:54, Фотогалерея  Тренер сборной Бразилии по футболу назвал состав на матч против России 17:51, Спорт Названо место прощания с Табаковым 17:49, Общество Путин выразил уверенность в скором лидерстве России на агрорынке 17:45, Экономика Хазанов назвал Табакова человеком с чрезвычайно высоким КПД 17:42, Общество В Аризоне из-за крушения дрона начался пожар в заповеднике 17:38, Общество Шереметьево объявил конкурс на поставку павильонов для курения 17:35, Общество Таможня Шереметьево нашла в посылке из Италии радиоактивный минерал 17:34, Общество Иван Дубков, шеф-повар: может ли здоровая еда быть вкусной 17:33, РБК Стиль и Xperia «Я всегда думал о зрителях»: памяти Олега Табакова 17:33, Фотогалерея  Полиция Непала подтвердила смерть 49 человек в крушении самолета 17:30, Общество Говорухин назвал Табакова «сегодняшним Станиславским» 17:26, Общество В Москве мужчина поджег стену у входа в приемную ФСБ 17:26, Общество Посольство России сообщило об угрозах российским журналистам в Британии 17:23, Политика Путин выразил соболезнования родным и близким Табакова 17:22, Общество В МХТ им. Чехова на три дня отменили спектакли из-за смерти Табакова 17:16, Общество Путин предложил британцам «разобраться самим» с делом Скрипаля 17:14, Политика Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Табакова 17:10, Общество Директор Большого театра назвал Табакова уникальным театральным деятелем 17:07, Общество
Суд дал до 8 лет фигурантам дела о хищении 1,3 млрд руб. на Восточном
Общество, 21 фев, 16:15
0
Суд дал до 8 лет фигурантам дела о хищении 1,3 млрд руб. на Восточном
Суд приговорил на сроки до восьми лет владельца и менеджеров Волго-Вятской строительной компании, причастных к хищению 1,3 млрд руб. при строительстве космодрома Восточный. По делам о хищениях на Восточном уже осуждены 17 человек
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Симоновский суд Москвы приговорил на сроки от четырех с половиной до восьми лет колонии фигурантов дела о хищении порядка 1,3 млрд руб. при строительстве космодрома Восточный. Такое решение вынесла судья Наталья Репникова, сообщил РБК пресс-секретарь суда Виктор Васильев.

Дело было связано с участием в работах Волго-Вятской строительной компании. В нем фигурировали ее фактический владелец Сергей Дегтярев, его дочь и гендиректор компании Евгения Дегтярева, топ-менеджеры Александр Базанков и Мурат Матуев. Им вменялось мошенничество (ст. 159 УК РФ), а также легализация доходов, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ).

Сергей Дегтярев получил восемь лет колонии общего режима и штраф 1,5 млн руб., Евгения Дегтярева — четыре с половиной года и 1 млн руб штрафа. Матуев приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы, Базанков — к шести годам; оба также выплатят миллионный штраф.

Волго-Вятская строительная компания была субподрядчиком компании «ВИП-Стройинжиниринг», которая выиграла конкурс на строительство дорог и социальной инфраструктуры в районе Восточного. Однако аванс, полученный из бюджета, компания израсходовала нецелевым образом — для погашения собственных долгов, а также незаконной кредитной деятельности: Дегтярев стал давать другим коммерческим фирмам большие займы под проценты. Из почти двух миллиардов, выделенных «ВИП-Стройинжиниринг», руководители компании похитили более 1,3 млрд руб., полагало гособвинение. В дальнейшем эти деньги выводились с банковских счетов и обналичивались.

В ходе прений сторон прокурор запрашивал для обвиняемых сроки от семи до десяти лет колонии. Ранее один из фигурантов дела, бывший гендиректор «ВИП-Стройинжиниринг» Вадим Митряков признал вину и получил в особом порядке четыре года колонии.

Космодром в Амурской области начали возводить в 2011 году. Уголовные дела о хищениях средств, выделенных на работы, впервые стали возбуждать в 2015 году, после того как рабочие стали массово жаловаться на невыплаты зарплат. Тогда Генпрокуратура открыла временную приемную в городе Углегорске, близ которого шла стройка.

К концу 2017 года по делам о Восточном были осуждены 13 человек, рассказывал главный военный прокурор Валерий Петров в интервью «РИА Новости». Так, бывший председатель совета директоров ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» получил три года и четыре месяца колонии по делу об организации мошенничества на 104,5 млн руб. Руководитель компании «СтройСнаб-ДВ» Павел Киренцов был приговорен к семи годам строгого режима за мошенничество и растрату на общую сумму 11,6 млн руб. ​Экс-глава филиала Спецстроя России Максим Гильдман получил пять с половиной лет колонии за растрату, связанную с наймом фиктивных сотрудников. Бывшего гендиректора компании «Стройконструкция С» Анатолия Рязанова суд приговорил к четырем годам за хищение 1,2 млрд руб.

Еще ряд уголовных дел продолжает расследоваться.

Автор: Маргарита Алехина.
Теги: хищения , космодром Восточный
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Материалы по теме
«Роскосмос» анонсировал комплекс для сверхтяжелых ракет на Восточном Технологии и медиа
С космодрома Восточный запустили третью в его истории ракету Политика
СМИ узнали о переносе третьего запуска с космодрома Восточный Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.